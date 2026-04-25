Militao se pierde lo que resta de temporada y el Mundial

El brasileño ha tomado la dura decisión de pasar por el quirófano para operar una lesión en el bíceps femoral de su pierna izquierda, una operación que le obligará a estar entre cuatro y cinco meses de baja

Las lesiones vuelven a cruzarse en el camino de Éder Militao y, una vez más, le dejan fuera por un tiempo prolongado y nuevamente en el peor momento posible. El central del Real Madrid no solo dice adiós a lo que queda de temporada, sino que tampoco podrá estar con Brasil en el Mundial de este verano. El golpe anímico es tremendo para el brasileño, no ya por perderse lo que resta de campaña con el Real Madrid, lo cual se antoja un trámite, sino por despedirse del Mundial, sin duda la cita que nadie quiere perderse. Esta nueva lesión vuelve a poner el foco en su dudoso historial físico.

Sintió un pinchazo muscular en el partido contra el Alavés

Ocurrió en el partido ante el Alavés. El brasileño notó un pinchazo justo antes del descanso. El jugador decidió irse al suelo y pidió inmediatamente el cambio, consciente de que algo no iba bien. En un primer momento, las sensaciones apuntaban a una lesión muscular que le tendría unas pocas semanas fuera, pero con el paso de los días el diagnóstico ha ido a peor. Las pruebas médicas han confirmado una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda, una zona especialmente delicada y, en su caso, con cierto componente recurrente.

Esta lesión hizo reabrir el debate. El futbolista, junto a su entorno y siempre en comunicación con el Real Madrid, valoraron los diferentes escenarios posibles. La opción conservadora pasaba por evitar el quirófano, lo que le habría permitido regresar en unas cinco semanas. Sin embargo, ese camino tenía el riesgo evidente de recaída. En una lesión de este tipo, forzar los plazos puede salir caro, y más en un futbolista que ya ha tenido problemas físicos importantes en el pasado.

La dura decisión de elegir operarse

Así pues, se ha decantado por la otra alternativa, la cirugía, una decisión más drástica, pero también más segura a largo plazo. Militao pasará por el quirófano, lo que amplía considerablemente los tiempos de recuperación, situándolos en torno a los cuatro o cinco meses. Esto implica que no volverá a jugar esta temporada y que tampoco llegará al Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Con esta dura decisión, el defensa se queda sin la oportunidad de disputar su segundo Mundial. En Qatar 2022 fue de menos a más, empezando sin protagonismo pero acabando como una pieza importante, incluso adaptándose al lateral derecho en varios partidos. Brasil cayó entonces en los cuartos de final ante Croacia en los penaltis.

Dentro del contratiempo, en el club entienden que la decisión es la más lógica. Pasar por quirófano reduce de forma considerable el riesgo a una recaída, algo clave pensando en el medio y largo plazo. El objetivo ahora es que el jugador pueda completar una recuperación limpia y llegar en buenas condiciones al inicio de la temporada 2026/2027, aunque previsiblemente lo hará justo de ritmo y con la cautela habitual en estos casos. Ahora, su único objetivo pasa por recuperarse bien, sin prisas, y dejar atrás definitivamente unos problemas físicos que ya empiezan a ser demasiado recurrentes en su carrera.

Mbappé se someterá a pruebas médicas

La lesión de larga duración de Militao no es la única preocupación que sobrevuela la enfermería del Real Madrid. A la baja del brasileño se suma la incertidumbre creciente con Kylian Mbappé. El delantero francés terminó el partido ante el Betis con molestias en el isquiotibial y, aunque en un primer momento se habló de una simple sobrecarga, será sometido a una resonancia para descartar cualquier lesión de mayor alcance.

Pase lo que pase con esta resonancia, el francés ha visto las orejas al lobo con el Mundial ahora que la temporada está ya perdida con su club, por lo que no se espera que participe mucho más con el Real Madrid en los cinco partidos que restan para echar el cierre al curso.