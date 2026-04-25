Gonzalo recoge las sobras de los delanteros del Real Madrid

El delantero del Real Madrid suma 15 minutos en los últimos 5 partidos de LaLiga, desapareciendo de los planes de un Álvaro Arbeloa que se lo juega todo a la carta de Mbappé y Vinícius

El Real Madrid vuelve a dejarse puntos en LaLiga. Ante el Real Betis, el conjunto de Arbeloa sobrevivió gran parte del partido a las internadas verdiblancas, pero en el último segundo del partido, Bellerín igualó el encuentro con un gol que despega, aún más, al Real Madrid del Barcelona. La situación es insostenible para un Álvaro Arbeloa que no da con la tecla y al que el vestuario, otra vez, parece haber sobrepasado. El técnico blanco llegó al Real Madrid para romper con todos los esquemas de Xabi Alonso e imponer su ley. Prueba de ello es Gonzalo García, que ha desaparecido de los planes de Arbeloa y recoge las sobras de los delanteros del Real Madrid.

Gonzalo suma 15 minutos en los últimos 5 partidos de LaLiga

El futbolista español estaba siendo una de las sensaciones de la temporada con Xabi Alonso, pro tras su destitución y la llegada de Arbeloa, su protagonismo cayó en picado. De los últimos 5 partidos de LaLiga, Gonzalo ha sumado 15 minutos, entrando frente al Girona a falta de 6 para el final y ante el Real Betis cuando Mbappé, en los últimos 9 minutos, pidió el cambio. El atacante hizo un gesto claro de solicitar el cambio al banquillo cuando su equipo vencía por 0-1 al conjunto verdiblanco. En su lugar entró el delantero español que, de no haber sido por las molestias de Mbappé, habría sumado, una semana más, 0 minutos.

Gonzalo se ha acostumbrado con Arbeloa a recoger las sobras de los delanteros del Real Madrid. Mbappé y Vinícius parecen intocables para el técnico madridista, lo que ha provocado que los minutos de Gonzalo hayan descendidos de manera drástica.

El futuro de Gonzalo en el Real Madrid está en el aire

Además, para los partidos más importantes, Arbeloa se olvida de Gonzalo que no estuvo presente ni ante el Manchester City en los octavos de final de la Champions League ni ante el Bayern Múnich. A pesar de que ante los alemanes el Real Madrid necesitaba pólvora arriba, Mbappé y Vinicius acapararon todos los minutos en la delantera, dejando sin participación a Gonzalo. En lo que va de curso, el delantero español suma 1.200 minutos en total, logrando anotar 6 goles.

Esto deja en el aire el futuro del atacante. Sin entrar en los planes de Arbeloa, con Mbappé y Vinicius en la delantera y con el regreso de Endrick al final de temporada, Gonzalo siente que no tiene sitio en un Real Madrid que, con la salida de Xabi Alonso, ha desterrado al ostracismo al canterano blanco.