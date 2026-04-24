La polémica en el Betis-Real Madrid con hasta dos manos como protagonistas

Hasta dos manos han sido las que han encendido la polémica en el encuentro entre el Betis y el Real Madrid, haciendo difícil de entender el criterio a la hora de decidir las manos que son punibles

El Estadio de La Cartuja alberga, en esta semana de Feria de Abril, uno de los grandes partidos que puede albergar la competición actualmente. Tanto Betis como Real Madrid se erigen ahora como grandes equipo de LaLiga y, sin lugar a duda, gran parte del foco mediático se encuentra en este partido. Muchos son los aficionados de ambos equipos que se encuentran en el estadio y que están brindando colorido a las gradas del feudo sevillano. En el encuentro, ha tenido mucho protagonismo las decisiones que el colegiado en el día de hoy ha tomado y que ha dejado a ambas aficiones descontentas.

Uno de los temas más polémicas en Primera División es el de las manos. Casi ningún aficionado consigue enterarse cuando una acción es penalti o no, dejando que cada jugada sea casi imposible de dilucidar la decisión que se va a tomar. Gran ejemplo de esto dicho es lo que ha ocurrido en la primera parte del duelo entre el Real Betis y el Real Madrid, entendiendo ambos equipos que esas acciones polémicas pudieron ser señaladas por parte de Soto Grado.

La primera, para Brahim

Mucho protagonismo de ambas acciones tiene el marroquí, aunque en esta algo más que en la siguiente. Cuando no se habían ni alcanzado dos minutos de la primera parte, un rechace en el área verdiblanca es intentado controlar por Brahim, que acaba recepcionando con el brazo dentro del área. Muchas fueron las protestas desde la grada por esta acción y no es para menos, ya que no se entiende esa jugada como una posición natural ni nada que pudiese hacer que no fuese señalado.

Tras los pitos de la grada, Soto Grado también dejó claro que González Fuertes no vio nada para señalar en la sala VOR, una jugada que despierta muchas dudas sobre qué jugadas se pueden pitar o no.

Brahim también protagonista, pero esta vez fue Ricardo

Y es que la polémica no estuvo solamente en el lado verdiblanco, ya que los madridistas también se sintieron perjudicados en la primera parte. Llegando casi al ecuador de los primeros cuarenta y cinco minutos, el centrocampista recibió dentro del área y no dudó en disparar, encontrándose la mano de Ricardo Rodríguez como obstáculo para que fuese a puerta. Una acción que, si ya fue clara la de Brahim, esta puede dejar aún menos dudas ya que evita que fuese a más esa acción.

Sin embargo, se siguió el mismo desarrollo que en el anterior lance. Se siguió con el encuentro y desde la sala VOR no indicaron que tuviese que ser una decisión distinta. Una de las cuestiones que parecía haber indicado el colegiado era fuera de juego en el comienzo de la jugada, pero la repetición antojó que este no se había producido. Sin lugar a duda, dos acciones que habrían podido gran parte del desarrollo del partido y que vuelven a dejar una cosa clara, y es que la no unificación de criterios provoca un total desconocimiento entre los aficionados verdiblancos.