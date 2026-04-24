El CTA responde a las quejas del Valencia por el penalti a Gayà poniéndole el mismo árbitro: "La verdad..."

El Comité Técnico de Árbitros ha decidido colocar a Pizarro Gómez como árbitro de VAR por segundo partido consecutivo al Valencia, pese a las quejas del club tras la polémica acción sobre Gayà en Son Moix

La rueda de prensa de Carlos Corberán ha dado para hablar de muchos y variados temás. Además del estado de la enfermería, el futuro de algunos jugadores como Thierry o Saravia y lo apretada que está la pelea por evitar el descenso, el técnico del Valencia también ha hablado del colectivo arbitral.

El Valencia se sintió perjudicado en Son Moix después de que el VAR no entrara a revisar la última jugada del partido donde Maffeo da un claro pisotón a Gayà que hubiera significado el penalti que podría haber dado el 1-2 a los valencianistas. Tras el choque, Corberán reconoció sentirse "confundido" ante la disparidad de criterios en una misma jugada con apenas unas jornadas de diferencia y hoy, en rueda de prensa, le han confirmado que el mismo árbitro que estuvo en la sala VOR en Son Moix, lo estará este sábado en Mestalla.

"La verdad, si repitiese también el árbitro estaríamos tranquilos. Creemos en la honestidad y el buen hacer de los árbitros pero existe una confusión que afecta al fútbol, a todos los que estamos en este mundo: aficionados, entorno, profesionales... Nos gustaría mucha más claridad y objetividad y menos ambigüedad, saber qué situaciones son revisables, cuándo una acción es residual y cuándo la temeridad pasa a ser más importante", ha respondido Corberán sobre esa última jugada de Son Moix.

"Todos esos conceptos aportan claridad a los staffs, a los jugadores, al espectador. Y eso es algo positivo, y es un paso que el fútbol nos está enseñando y nos está diciendo que tenemos que dar. Ya no solo criterio arbitral, porque cada árbitro siempre intenta hacerlo lo mejor y no tener fallos, porque a nadie le gusta en la vida fallar, ni a los jugadores, ni a los entrenadores, ni a los árbitros. Pero es verdad que tenemos quizá que clarificar mejor determinadas acciones para que, si un día tienes un pisotón que es residual, es penalti y lo sufras, y otro día que es una acción temeraria, ¿por qué no lo es? Saber el porqué de la acción da mucha más claridad", ha ahondado en la cuestión el técnico del Valencia.

El Girona, un reto "muy físico y mental"

Por último, sobre qué Girona espera que salga este sábado al terreno de juego de Mestalla, Corberán ha dejado claro que será muy exigente. "Más allá de las consecuencias de la victoria, o sea, del resultado del próximo partido, te diría que, para mí, el Girona es un equipo que es un rival que nos va a exigir mucho. Nos va a exigir mucho en lo físico y nos va a exigir mucho en lo mental", ha dicho.

Para terminar, el técnico che recalcó la dureza de superar un Girona muy bien trabajado: "En esos dos aspectos nos va a exigir mucho, porque es un rival que está muy cómodo teniendo la pelota, es un rival que tiene mucha posesión, es un rival capaz de superar presiones y de alargar mucho los ataques, y hay que saber convivir con eso, a nivel físico para evitarlo y a nivel mental para nunca verte superado, aunque el rival sea capaz de acumular determinadas secuencias largas de pases. Pienso que el reto de mañana es muy físico y es muy mental; el equipo es consciente y está preparado para ello. Lo muy positivo es que jugamos con nuestra afición y, en esos momentos de dificultad, tener el aliento de la afición y el apoyo va a ser muy importante también."