Corberán habla sobre la polémica del Mallorca - Valencia: "Mismas situaciones en partidos son penalti; mismas situaciones en partidos dejan de serlo"

El entrenador del Valencia mostró su malestar por la última jugada del partido, donde pisaron a Gayà dentro del área, y se queda con la reacción del equipo

Carlos Corberán, técnico del Valencia, ha pasado por la sala de prensa de Son Moix tras conseguir un punto que puede resultar vital para la permanencia pero que pudieron ser tres si finalmente Soto Grado llega a señalar penalti sobre Gayà en la última jugada del encuentro, a la que el preparador de Cheste no le encuentra explicación.

"La verdad es que son situaciones que te dejan confundido, porque el criterio parece dispar. Hay veces que se interpreta que son acciones de falta dentro del área, por lo tanto, penalti, y otras que no se interpreta así. Mismas situaciones en partidos son penalti, mismas situaciones en partidos dejan de serlo. Un poco disgustados de que no se haya revisado para haber tenido un criterio final definitivo quizá más claro. Entiendo que no interpretaría que el pisotón era una acción residual, que es lo que se comenta. Lo que pasa es que el concepto residual es un concepto muy subjetivo, muy interpretable, y no queda otra que aceptar que no haya pitado", reconocía un resignado Corberán.

No se ha revisado la acción de Gayà

"Sabemos que este año hemos tenido decisiones que el comité de arbitraje, en acciones de penalti, hemos sufrido penaltis en contra que, revisados, no eran. Hemos tenido penaltis a favor no pitados que, revisados, eran. Y nos queda la sensación de que, en esta ocasión, que no se revise, pues Gayà dice que es falta, que realmente hay un golpe. Pero es que, más que estar educado o no, no queda otra que aceptarlo. Dolido, por supuesto, y encima es la última acción del partido. La consecuencia de haber pitado esa acción era una consecuencia demasiado importante como para aceptarla sin estar dolido. Pero no queda otra que acatar la decisión arbitral, que, desafortunadamente, no ha sido la que entendemos que era".

El Valencia tiene desconexiones durante el partido

"La consistencia es clave para nosotros y estoy de acuerdo que hay desconexiones. La situación de Thierry nos ha dejado un tramo indefinidos, porque no sabíamos si era lesión o no. El Mallorca ha encontrado la fórmula de superar nuestra presión y sin crearnos grandes ocasiones, nos han llevado el partido donde querían. La segunda parte el inicio no es bueno el del equipo. No defendimos bien esa acción y ahí se puso todo complicado. Pero luego todos los cambios, incluido Renzo, han dado energía y ayudado muchísimo. Esa era la clave. Seguir siendo una familia para superar los malos momentos. Contentos porque el equipo le puso alma. Ahora tenemos que reafirmar este punto en Mestalla".

El debut de Renzo Saravia

"La situación de Renzo no es fácil de manejar, porque no ha tenido pretemporada propia ni partidos amistosos pero en las últimas semanas ha dado un paso adelante en su preparación. Ya se veía con confianza física y emocional. Y cuando se le ha necesitado, ha dado el paso que el equipo necesitaba".

La estrategia del club con los arbitrajes

"Tenemos que creer en la capacidad de los árbitros, porque el nivel es bueno. Hay que hacer más objetivos en determinados factores del juego, porque eso es clave. La confusión lo único que genera es frustración. No queda otra que aceptar eso, que el Valencia es el segundo equipo más perjudicado".

Lograron anular a Muriqi

"En la personalidad de Pepelu, en el trabajo defensivo del equipo y en la valentía que Pepelu tiene. Porque en ningún momento, de hecho, durante la segunda parte, yo he pedido en un momento, cuando ha entrado Virgili, cambiar a Tárrega con Pepelu de lado, para que nos compatibilizara un poquito mejor la relación con la marca más directa y pasar a Tárrega al perfil izquierdo y pasar a Pepelu al perfil derecho. Y no han querido, porque se han visto muy seguros, se han visto ganadores en los duelos, y me gusta ver que los jugadores toman esas decisiones, que se responsabilizan, se comprometen, que afrontan la dificultad con mucho carácter. Porque, si no tienes eso, eso es necesario para estar en el fútbol. Eso es lo que les ha hecho a estos chicos llegar a la élite y lo que te hace seguir dando pasos en la élite. Muy, muy satisfecho con el rendimiento de Pepelu".

Cómo se encuentra Thierry

"Una molestia en el aductor. Creo que en la primera acción que hace, un pase hacia atrás, siente esa molestia. Ha llevado la mano al aductor. Teníamos dudas, o él tenía dudas. Ha intentado aguantar, ha intentado seguir, pero no ha podido. Hasta que pasen unas horas no vamos a saber con más claridad el estado de la lesión".