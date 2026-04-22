Ron Gourlay pide explicaciones al CTA: "El Valencia necesita que le expliquen por qué no se recurrió al VAR"

El CEO del conjunto che se mostró bastante enfadado por la acción del penalti no pitado sobre Gayà en la última jugada del partido de Son Moix, que podría haberle dado los tres puntos a los de Corberán

El Valencia pudo perder en Son Moix pero acabó rescatando un punto gracias al gol de Umar Sadiq, que podrían haber sido tres si en la última jugada del partido, César Soto Grado hubiera pitado penalti (y lo hubiera transformado) en el claro pisotón de Pablo Maffeo a Gayà. Protestó muchísimo el capitán del Valencia, que incluso con el partido acabado seguía siendo atendido sobre el césped.

Una de las cosas que más ha molestado en el club che es que ni siquiera se hubiera revisado la jugada en el VAR antes de pitar el final del choque, tal y como dijo anoche Carlos Corberán: "Nos queda la sensación de que, en esta ocasión, que no se revise, pues Gayà dice que es falta, que realmente hay un golpe. Dolido, por supuesto, y encima es la última acción del partido".

Gourlay, "muy decepcionado y enfadado"

Pasadas ya unas horas del partido de Son Moix, lejos de pasar, el enfado sigue instalado en las oficinas de Mestalla y ahora ha sido el CEO del club, Ron Gourlay, quien también ha querido pronunciarse y de paso pedir explicación al Comité Técnico de Árbitros (CTA) pues está "muy decepcionado y muy enfadado". "No lo entiendo", ha admitido el británico, que espera una buena explicación.

"Espero que alguien me explique la situación porque no es la primera vez que pasa esta temporada. Ha habido otras tres ocasiones, contra Osasuna, Villarreal y Alavés, en las que estas decisiones nos han perjudicado por muy poco margen", ha recordado del dirigente valecianista.

Además Gourlay aludió también al controvertido asunto de la interpretación arbitral y los motivos de que una misma acción sea castigada con penalti por unos árbitros y por otros no. "Necesito que me aclaren la situación, el club necesita que le expliquen por qué no se recurrió al VAR. Había tiempo", ha expresado en declaraciones a À Punt y As en la puerta de las oficinas del club che.

Corberán, en la misma línea de Gourlay

Anoche, tras el partido, Carlos Corberán aseguró estar "confundido" ante el criterior dispar de los colegiados en una misma jugada. "La verdad es que son situaciones que te dejan confundido, porque el criterio parece dispar. Y hay veces que se interpreta que son acciones que son falta dentro del área, por lo tanto, penalti, y otras que no se interpreta así. Mismas situaciones, en partidos son penalti; mismas situaciones, en partidos dejan de serlo. Disgustados de que no se haya revisado para haber tenido un criterio final definitivo quizá más claro. Entiendo que no interpretaría que el pisotón era una acción residual, que es lo que se comenta. Lo que pasa es que el concepto residual es un concepto muy subjetivo, muy interpretable, y no queda otra que aceptar que no haya pitado", explicaba.

Denuncia del club en las redes sociales

No dudó tampoco el Valencia en mostrar su enfado a través de la red social X, mostrando dos imágenes de idénticas acciones dentro del área, una de la Gayà en Son Moix y otra de Guido Rodríguez ante el Alavés, esta sí castigada con penalti. "¿Cuál es la diferencia? Que me la explique...", es la frase que acompañaba ambas imágenes.