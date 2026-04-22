Corberán toma nota: los ganadores y los perdedores de Son Moix

Varios jugadores del Valencia no aprovecharon la titularidad brindada por el técnico mientras que otros, que salieron del banquillo, le dieron motivos para cambiar de once en apenas tres días ante el Girona

Dimitrievski, uno de los más destacados del Valencia, saluda a la afición che en Son Moix.LaLiga

Al Valencia le quedan seis jornadas por delante para certificar la permanencia y ante el Mallorca volvió a mostrar esa doble cara que lleva mostrando toda la temporada y que le ha impedido ser regular. Un equipo que tiene recursos ofensivos tan aprovechables no puede permitirse el lujo de desperdiciar una primera parte como hizo en Son Moix, sin apenas crear nada más allá de algún chispazo de Ramazani.

Lo peor de todo es que tiene que esperar a recibir el golpe para reaccionar y dar el paso adelante, como le pasó con el gol de Samu. Aunque eso sí, Sadiq pudo empatar el partido porque antes Stole Dimitrievski había salvado al Valencia en un par de jugadas.

Suben Dimitrievski, Pepelu, Javi Guerra y Rioja

Es el meta macedonio uno de los jugadores que sale reforzado del choque en Mallorca. En plena incertidumbre sobre su renovación o no en Mestalla, el portero volvió a demostrar que es capaz de sostener al equipo y aparecer en los momentos clave del partido. Jan Virgili tendría alguna pesadilla con él anoche.

Otro de los jugadores que ha dado un paso adelante ha sido Pepelu. El centrocampista había desaparecido de los planes de Corberán con el buen rendimiento de Guido pero cuando Corberán ha necesitado de tirar de él como central, como ayer, ha cumplido con creces. Supo mantener a Muriqi alejado del área y que tan sólo tuviera una ocasión de gol, que no es poco.

Javi Guerra y Luis Rioja son otros de los ganadores del choque de ayer. Tanto el canterano como el extremo fueron suplentes pero su entrada cambió el partido. Ambos fabricaron la jugada del gol del empate para que Sadiq la finalizara y sin duda, opositan de nuevo a la titularidad ante el Girona el próximo sábado.

Bajan Diego López, Thierry y Lucas Beltrán

Pero el duelo de Son Moix también dejó algunos perdedores, jugadores que fueron titulares y no supieron aprovecharlo, como Diego López. El asturiano perdió la titularidad a principios de anoche (no lo era en LaLiga desde el 10 de enero) y ayer no aprovechó la hora de juego que tuvo. El 'guajín' no lo logró aparecer por zonas de peligro, donde más influencia en el juego tiene, y pasó sin pena ni gloria por Mallorca.Lo de Thierry ya clama al cielo. El lateral volvió a lesionarse a los diez minutos de partido y tuvo que pedir el cambio. Está claro que la decisión de no renovarle, entre su rendimiento y problemas musculares, es un acierto de Gourlay.

Otro de los señalados es Lucas Beltrán. Al argentino le está encontrando recuperar el nivel que mostró antes de su lesión, y aunque siempre pelea cada balón, no es suficiente para ser el delantero de un equipo que necesita goles para salir de la zona peligrosa.