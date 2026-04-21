Del enfado del Mallorca a la indignación del Valencia: ﻿"Por lo que me dicen le ha pegado un pisotón, lo de siempre..."

Samu Costa y Pepelu dejaron sus sensaciones nada más acabar el encuentro de Son Moix, el valencianista asegura no saber ya qué interpretan los árbitros para acciones similares mientras que el bermellón lamentó su última ocasión fallada

Mallorca y Valencia firmaron tablas en el duelo de Son Moix. Fue el conjunto local quien estrenó el marcador nada más comenzar la segunda parte con un gol de Samu Costa pero Sadiq lograba la igualada en una gran jugada coral del Valencia, que daba por bueno el punto al término del choque.

Así lo ha reflejado Pepelu, que esta tarde volvía a la titularidad para jugar como central ante la plaga de bajas en el eje de la zaga. El futbolista del Valencia, en los micrófonos de Movistar+, daba por bueno el punto.

"Al final hay que darle un valor importante al punto porque veníamos de perder dos partidos y ellos de ganar dos. Estaban siendo fuertes en casa y a cada punto hay que darle valor a estas alturas", indicó nada más finalizar el encuentro.

"Veníamos con una idea clara, que era alejarles lo máximo posible de nuestra área porque Muriqi es una referencia en la liga. Por momentos lo hemos conseguido, no hemos defendido bien el balón parado, pero vamos a darle valor al punto conseguido", incidió el centrocampista.

Sobre el tanto de Samu Costa, otra vez nada más salir del descanso, algo que se repite, Pepelu dijo: "No nos podemos permitir entrar a la segunda parte así porque es un gol que se ha repetido mucho esta temporada, lo estamos trabajando, pero estos detalles marcan la diferencia a estas alturas".

Por último, a Pepelu le preguntaron sobre la polémica última acción sobre Gayà, en la que pudo haber penalti sobre el capitán: "Por lo que me dicen le ha pegado un pisotón, lo de siempre, no sabemos lo que es un pisotón y un pisotón residual, me gustaría verlo y me quedo con las dudas".

Samu Costa, "un poco enfadado"

Por el otro lado, fue Samu Costa el encargado de atender a Movistar+, que se mostró más insatisfecho con el punto, que le sabe a poco. "Nos vamos un poco enfadados, merecíamos la victoria, hicimos un buen partido, tuvimos muchísimas ocasiones y pudimos hacer el 2-0 y 3-0, faltó el último pase. Llevamos unos partidos sin perder, ahora vamos a descansar para el sábado", declaró.

Sobre el buen partido del equipo, el portugués dijo : "Tenemos, a pesar de las lesiones, un equipo que juega muy bien, hacia delante, con balón, creando ocasiones. Es el Mallorca que vamos a ser hasta final de temporada, tenemos que mantenerlo y hay que hacerlo con coraje".

Por último, el centrocampista bermellón pese a su gol, se lamentó por la acción fallada de cabeza en el tiempo de descuento: "A veces metes, a veces no, me gustaría haber metido pero hay que seguir trabajando y quiero ayudar al Mallorca a mantener", sentenció.