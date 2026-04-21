Mallorca 1-1 Valencia: Samu y Sadiq firman una tregua en Son Moix

Empate en Son Moix que parece dejar más satisfecho al Valencia que el Mallorca, que se puso por delante y tuvo más ocasiones, pero el Valencia, en una gran acción, logró la igualada para mantener la distancia con otro rival directo

Mallorca y Valencia dejaron patente que el final de LaLiga se acerca y el temor por perder un partido suele vencer a esta alturas a la valentía por ganar estando en la zona baja de la tabla y teniendo el descenso tan cerca. Ambos conjuntos, apenas separados por un punto, se respetaron más de lo previsto en la primera parte, donde apenas hubo ocasiones, aunque en la segunda, el tanto tempranero de Samu agitó el encuentro, que pudo caer para cualquier lado y finalizó como empezó, con empate y repartos de puntos.

Fue el Mallorca el que acabó subiendo un poco el ritmo pero solo ya cuando el cronómetro se acercaba al 45'. Muriqi casi siempre estuvo bien vigilado por Pepelu, que jugó como central ante la plaga de lesiones de Corberán, que en Son Moix sumó una nueva víctima con la lesión de Thierry Correia.

Lesión de Thierry y debut de Saravia

A los diez minutos de partido y en una jugada aparentemente sencilla, el lateral golpeaba el balón buscando el desmarque de Diego López y se lesionaba. Se iba al suelo y pedía el cambio. La cuarta lesión muscular esta temporada para el lateral portugués, hecho que ha sido clave para que el Valencia haya decidido no entablar negociaciones para renovar su contrato.

Debutaba Renzo Saravia, que saltaba al campo en el minuto 12. El argentino se mostró con ganas y dejó un buen disparo desde fuera del área que se marchaba desviado por poco. El más activo de los visitantes fue Ramazani, que al menos ofrecía un fútbol vertical pero sin provecho.

La ocasión más clara de la primera parte fue para Asano, después de que Muriqi ganara un balón en el costado derecho, lo jugara para Pablo Torre y este filtrara el paso al corazón del área pero el japonés mandaba su tiro fuera. Darder lo intentó un par de veces desde fuera del área, pero fácil para Dimitrievski.

Samu rompe la igualdad y obliga al Valencia

Nada más comenzar la segunda parte, el Mallorca se pondría por delante gracias al tanto de Samu Costa. El portugués mandaba al fondo de las mallas un gran centro de Darder con un testarazo que llevaba el éxtasis a la grada de Son Moix. El tanto dejaba 'grogui' a los de Corberán, que pudieron pagarlo caro con faltas de atención en defensa, pero el Mallorca se topó con Dimitrievski.

En apenas dos minutos, el meta macedonio evitaba que el Jan Virgili primero, y Muriqi después, pusieran tierra de por medio, con dos paradas salvadoras. Esto pareció despertar al Valencia, que minutos había hecho cambios con la entrada de Danjuma, Rioja y Javi Guerra.

Sadiq corta su sequía y empata el choque

Y fueron estos dos últimos lo que fabricaron la jugada que finalizó Sadiq. Rioja ponía un centro cerrado al primer palo, Javi Guerra se desmarcaba y en un escorzo prolongaba de cabeza al segundo palo, donde aparecía Sadiq para empatar el partido con un remate en plancha.

Quedaba todavía por delante casi media hora de partido y tanto Virgili por un lado, como Ramazani por el otro, pudieron hacer el segundo, pero el bermellón se encontró con Dimitrievski y el belga la mandó fuera. Cuanto más se acercaba el partido al final, más firmaban el empate ambos conjuntos, pero sobre todo los de Corberán. En el descuento la tuvieron Llabrés y Samu, pero la última fue del Valencia, con un centro de Gayà al que no llegaron ni Danjuma ni Sadiq.

En esa misma acción el Valencia reclamó penalti de Maffeo, que pisaba a Gayà, pero tras una breve consulta con el VAR, Soto Grado señalaba el final del partido ante la indiganción del capitán valencianista.

- Ficha técnica:

Mallorca: Leo Román, Maffeo, Valjent, Mascarell (David López 77'), Mojica, Samu, Morlanes (Antonio Sánchez 77'), Pablo Torre (Javi Llabrés 85'), Darder, Asano (Jan Virgili 56') y Muriqi.

Valencia: Dimitrievski, Thierry (Saravia 12'), Pepelu, Tárrega, Gayà, Diego López (Rioja 60'), Guido, Ugrinic (Javi Guerra 60'), Ramazani (Jesús Vázquez 95'), Beltrán (Danjuma 60') y Sadiq.

Goles: 1-0 (49') Samu; 1-1 (67') Sadiq.

Árbitro: César Soto (Comité riojano). Amonestó con tarjeta amarilla a los jugadores visitantes Stole Dimitrievski (m.41) y Guido Rodríguez (m.52).

Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 33 de LaLiga EA Sports entre RCD Mallorca y Valencia en el Estadio Mallorca Son Moix ante 20.103 espectadores.