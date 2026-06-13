El poso de Claudio Giráldez en dos años y medio

El entrenador del cuadro vigués ha logrado una interesante estabilidad con sello de autor y resultados que le han llevado a lograr dos clasificaciones europeas

Los banquillos en el mundo del fútbol echan humo y no es fácil asentarse. Sin embargo Claudio Giráldez lo ha conseguido en el Celta de Vigo, donde se ha asentado y ha conseguido armar un equipo con sello de autor y capaz de instalarse en la zona noble de la clasificación. Dos temporadas y media a sus espaldas del técnico que será nuevamente el entrenador del cuadro celeste.

La longevidad de Claudio Giráldez en el Celta de Vigo le ha hecho colocarse ya como el decimotercer entrenador que más partidos ha dirigido al cuadro gallego en su historia. Son 107 encuentros y está ante la posibilidad de seguir escalando en esa clasificación de ilustres en los banquillos celestes.

Dos clasificaciones europeas para Claudio Giráldez en el Celta

Tras llegar al Celta de Vigo en una situación de emergencia para suplir a Rafa Benítez, los números de Claudio Giráldez hablan por sí solos. Primero logró la permanencia y luego, en sus dos temporadas completas, ha firmado dos clasificaciones para la Europa League de manera consecutiva. Únicamente Víctor Fernández, que encadenó hasta cuatro clasificaciones continentales seguidas, mejora el registro del actual entrenador celtiña.

Un aval para seguir pensando en el futuro de Claudio Giráldez con tan solo 38 años. El gallego, curiosamente, arrancará la temporada como el cuarto entrenador más longevo de Primera División. Únicamente Diego Pablo Simeone, en el Atlético de Madrid con 15 años; Manuel Pellegrini en el Real Betis, en la que será su séptima temporada; y José Bordalás en el Getafe, con tres, mejoran al gallego.

Los nuevos retos para Claudio Giráldez en el Celta

Con contrato en vigor dos temporadas más, Claudio Giráldez tiene aún importantes retos en el Celta de Vigo por delante. Nuevamente vivirá una exigente temporada donde el equipo deberá ofrecer su mejor versión con tres competiciones. Volver a clasificarse para Europa, mejorar el papel en la Copa del Rey e intentar superar el listón de cuartos en la Europa League aparecen como algunos desafíos para el equipo gallego.

Hace algunas semanas Claudio Giráldez hablaba en una entrevista en AS de la exigencia que lleva un banquillo como el del Celta de Vigo. "Hay una parte de exigencia potente fuera de lo que es propiamente el terreno de juego. Y más este año que hemos tenido tres competiciones. Forma parte de algo que a lo mejor cuando empiezas a entrenar no valoras. Por lo demás, a mí me gustaría no ser conocido cuando estoy en la calle. No me gusta llamar la atención. Al margen de eso, es precioso a lo que nos dedicamos, lo que estamos viviendo", comentaba el técnico que agregaba: "Eso no significa que vaya a estar hasta los 80 años entrenando porque hay una parte que es muy exigente y que te requiere de mucho tiempo que estás dejando de lado para la vida personal y familiar".

Ahora de momento iniciará un nuevo curso con un Celta de Vigo que volverá al trabajo el 6 de julio para iniciar la pretemporada. Con cuestiones que resolver de la plantilla, pero con el sello de entrenador que le ha dado al equipo Claudio Giráldez.