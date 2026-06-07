Claudio Giráldez: a seis pasos de entrar entre los diez entrenadores que más partidos han dirigido al Celta de Vigo

El gallego suma un total de 107 encuentros en el banquillo del cuadro celeste y en 116 está Baltasar Albéniz que es décimo en esta clasificación histórica

Claudio Giráldez ha hecho historia en el banquillo del Celta de Vigo en poco. Dos clasificaciones consecutivas para Europa, algo que no había hecho nadie con anterioridad salvo Víctor Fernández que encadenó hasta cuatro. El gallego tiene nuevos retos por delante, uno de ellos le podría colocar muy pronto en un elenco de elegidos en la historia del club celeste.

Tanto como que Claudio Giráldez está a un pasito, más bien a seis, de entrar entre los diez entrenadores que más partidos han dirigido al Celta de Vigo en su historia. En estos momentos es decimotercero en ese ránking, con 107 duelos como técnico celtiña y en 116 está Baltasar Albéniz que es décimo.

Claudio Giráldez no sólo podría alcanzar al décimo entrenador en el Celta de Vigo

Una marca que, en condiciones normales, logrará Claudio Giráldez en el primer tramo de la nueva temporada que afrontará con el Celta de Vigo. Antes de alcanzar ese décimo puesto, debe superar a Ignacio Eizaguirre, duodécimo con 111 partidos; y a Carmelo Cedrún, undécimo con 113.

Tampoco sería descabellado que Claudio Giráldez ascendiera más puestos en esta clasificación de entrenadores históricos del Celta de Vigo, que encabeza Víctor Fernández con 207 encuentros. Por ejemplo noveno es Paco Herrera, con 119 partidos; octavo es Luis Casas Pasarín, con 123; o séptimo es Fernando Vázquez, con 126.

Para completar ese top '10', Txetxu Rojo es segundo, con 153 partidos; tercero es Ricardo Zamora con 152; Eduardo Berizzo es cuarto con 148; Milorad Pavi es quinto con 134; mientras que sexto es Juan Arza con 136.

Los números de Claudio Giráldez en el banquillo del Celta de Vigo

Datos en cualquier caso que hablan de la dimensión que va adquiriendo Claudio Giráldez en el banquillo del Celta de Vigo al que llegó en marzo de 2024 para suplir a Rafa Benítez. Lo hizo en una situación delicada para salvar la categoría. Ya en sus dos temporadas completas ha logrado dos clasificaciones para la Europa League con un sello propio de entrenador.

En sus 107 partidos al frente del Celta de Vigo, Claudio Giráldez presenta un balance de 46 victorias, 25 empates y 36 derrotas en los partidos oficiales. Todo siendo un técnico de la casa, que llegó al primer equipo desde la cantera y que cuenta sólo con 38 años. Cuando se hizo cargo del equipo tenía 35.

Nuevos retos para Claudio Giráldez con el Celta de Vigo

Ahora el gallego tiene nuevos retos con el Celta de Vigo en un nuevo curso donde tendrá que simultanear tres competiciones. Con un equipo consolidado y con señas de identidad marcadas, el verano señalará con los movimientos de entradas y salidas la plantilla que tendrá su disposición Claudio Giráldez.

Una nueva clasificación para Europa, el poder avanzar en la propia Europa League y la Copa del Rey son los frentes de este nuevo Celta de Vigo de Claudio Giráldez que iniciará la pretemporada el próximo 6 de julio con los habituales reconocimientos médicos. Retos colectivos y la posibilidad de mejorar la marca personal de Claudio Giráldez aparecen en el horizonte.