La fecha y hora de la doble cita que puede llevar al Celta Fortune a Segunda División

El filial del equipo celeste se enfrenta a la Ponferradina por una plaza en el fútbol profesional y la vuelta la disputará en Balaídos ante su gente

El Celta Fortune está ante un momento histórico que le podría llevar a Segunda División. Una posibilidad que el filial celeste tiene al alcance de su mano y que depende de si vence la eliminatoria final contra la Ponferradina. Después de deshacerse el pasado domingo del Europa, los de Fredi Álvarez afrontan los dos partidos definitivos que tienen fecha y hora.

El primer partido se disputará este sábado 13 de junio en El Toralín a partir de las 18.30 horas. El Celta Fortune buscará en el complicado estadio de la Ponferradina un resultado positivo que le pueda acercar a lo que será el segundo y definitivo partido de la temporada. La capacidad de entrar en el fútbol profesional para el segundo equipo del Celta de Vigo.

La vuelta será en Balaídos el próximo 20 de junio a las 18.30 horas

Es encuentro se disputará en el estadio de Balaídos el sábado 20 de junio a las 18.30 horas. Ya ese mismo escenario vivió una auténtica fiesta y apretó con más de 7.000 espectadores en el choque contra el Europa que necesitó hace unos días para que los celestes salieran victoriosos y disfrutaran a la final ante una Ponferradina que se deshizo en la ronda anterior del Atlético Madrileño.

Hay que recordar que el Celta Fortune terminó la temporada regular como segundo en el Grupo I de Primera Federación. El filial acabó con 65 puntos, únicamente por detrás del Tenerife. Una posición que le permitió enfrentarse al Europa, al que dejó en el camino tras resolver en la prórroga. La Ponferradina quedaba cuarto en el mismo grupo, con cinco puntos menos que los gallegos.

Fredi Álvarez advierte que la eliminatoria contra la Ponferradina va a ser muy dura

Fredi Álvarez, entrenador del Celta Fortuna, hablaba el pasado domingo precisamente de lo que se iba a encontrar su equipo contra la Ponferradina. "Va a ser una eliminatoria muy dura. La Ponferradina ha sido de largo el mejor equipo de la segunda vuelta. Hizo 40 puntos, lo que no logró ningún otro equipo. Llegan con la flecha para arriba. El arbitraje va a ser muy importante por lo que les permita", decía.

Precisamente también se refirió el entrenador del filial del Celta de Vigo al ambiente vivido en Balaídos contra el Europa, algo que será fundamental nuevamente contra la Ponferradina con el partido de vuelta en casa. "No contábamos con tanta gente en el estadio. Es espectacular lo que nos ayudaron", comentaba Fredi . Ojalá en 15 días podamos brindarles algo histórico para todos. La gente está ilusionada y enganchada", relataba Fredi Álvarez.

También Marián Mouriño, presidenta del Celta de Vigo, se refería a la temporada que viene haciendo el Celta Fortune y a la posibilidad de lograr el ascenso a Segunda División. "Estamos ilusionadísimos por toda la temporada espectacular que han hecho estos chicos, por Fredi Álvarez y todo su cuerpo técnico, por la apuesta del club y por el apoyo que le ha dado la afición", relataba la máxima mandataria de la entidad celeste.