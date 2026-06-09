Marián Mouriño y los planes del Celta antes del 30 de junio: "No vamos a vender por vender"

La máxima dirigente de la entidad celeste señala la hoja de ruta del club en el mercado y señala que "los deberes que teníamos que hacer están hechos"

Marián Mouriño, presidenta del Celta de Vigo, ha esbozado detalles del mercado de verano que la entidad celeste afronta y ha dejado un mensaje claro. "No vamos a vender por vender", ha dicho en referencia así los gallegos darán salida a algún futbolista antes del 30 de junio para cuadrar cuentas antes del final del ejercicio financiero. Un asunto del que se ha hablado en las últimas semanas una vez finalizado el campeonato.

La presidenta del Celta de Vigo ha recordado que el trabajo ya está hecho. "Los deberes que teníamos que hacer ya están hechos. Ahora, a esperar con tranquilidad. Tampoco nos vamos a desesperar ni a vender por vender", ha comentado. Unas palabras que Marián Mouriño pronunció en una mesa redonda junto Javier Tebas, presidente de LALIGA, y Miguel Vázquez Taín, presidente del Consejo General de Economistas de España.

Marián Mouriño pide "paciencia" y dice que el Mundial hace que los mercados se muevan "más lento"

Hay que recordar que si no hay ventas el Celta ofrecerá a 30 de junio un desfase de 16 millones de euros, una cifra que el club asumiría si no hay ventas. "No sabemos qué va a pasar. Trabajamos todos los días para la planificación del mercado. Ya está Febas aquí, ya vino Álvaro y ya renovamos a Iago", ha añadido Marián Mouriño sobre los movimientos que ya se hicieron en el club.

Para la presidenta del Celta de Vigo, el hecho de que se dispute el Mundial tiene repercute en el mercado de verano. "Con el Mundial todo está muy lento. Con más calma de lo habitual y hay que tener paciencia", ha asegurado Marián Mouriño sobre estos primeros días del mes de junio.

Marián Mouriño señala que el Celta está respetando los "tiempos" de Marcos Alonso en el asunto de su renovación

También Marián Mouriño se ha referido a algunos nombres propios de la actualidad del Celta de Vigo. Uno de ellos es Marcos Alonso, quien tiene una oferta de renovación sobre la mesa aunque no hay noticias sobre si el central aceptará. "Está de vacaciones, hay que dejarlo descansar un poco, se lo ha ganado. Estamos respetando sus tiempos y sus vacaciones", ha indicado sobre el futbolista madrileño que acaba contrato el 30 de junio.

Otro nombre propio fue el de Brais Méndez y un posible interés para que el ahora futbolista de la Real Sociedad pudiera regresar a Balaídos este verano. "Son gestiones del director deportivo, aún no hemos hecho los números. Estamos en ello", ha respondido al ser cuestionada por el centrocampista.

Finalmente, la presidenta del Celta de Vigo ha querido reconocer el trabajo que viene haciendo el Celta Fortune y su entrenador Fredi Álvarez. El filial gallego vencía el pasado domingo al Europa y se jugará en una eliminatoria ante la Ponferradina el ascenso a Segunda División: "Fredi nos ha demostrado todo su potencial, sobre todo, en el desarrollo de jugadores. Ha demostrado que es un entrenado de club y de cantera. Ojalá esté con nosotros muchos años”