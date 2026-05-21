Iago Aspas: la leyenda continuará jugando un año más en el Celta de Vigo

Se despeja la incógnita y la leyenda del equipo celeste continuará en los terrenos de juego la temporada que viene y una vez que cuelgue las botas se integrará a la estructura del club

Iago Aspas seguirá una temporada más en los terrenos de juego vistiendo la camiseta del Celta de Vigo. Se despejó la incógnita y la leyenda continúa, después de que así lo haya anunciado este jueves la entidad gallega a través de un comunicado. El de Moaña seguirá en los terrenos de juego un año y en el momento que se retire formará parte de la estructura del club hasta el año 2029.

Ya lo había advertido el propio Iago Aspas hace unos días cuando dijo que esta semana sería clave para tomar una decisión definitiva. Le restaba una conversación con los dirigentes del Celta de Vigo. Una vez sentados, las partes han decidido que el delantero seguirá el curso que viene a las órdenes de Claudio Giráldez.

Iago Aspas, el futbolistas con más partidos en la historia del Celta de Vigo

No es un futbolista cualquiera Iago Aspas. El jugador con más partidos en la historia del Celta de Vigo es una leyenda y muchas de las miradas de los aficionados del equipo celeste se dirigían para saber si continuaría una temporada más derrochando la calidad y los goles que nacen de su fútbol. Un año más seguirá jugando con el equipo de su vida.

La decisión llega a falta de un partido para acabar la temporada. Con el equipo ya clasificado para Europa, al Celta de Vigo le queda jugar este sábado contra el Sevilla en una jornada que decidirá definitivamente si es la Europa League o Conference League la competición del próximo curso. Balaídos vivirá una fiesta y uno de los protagonistas será Iago Aspas, confirmada su continuidad.

Comunicado del Celta sobre la continuidad de Iago Aspas

El propio Celta de Vigo lo anunciaba en un comunicado:

"A falta de un partido para cerrar la temporada, llega la noticia que todo el celtismo esperaba, que emociona a todos por igual. La que une generaciones. La que confirma que algunas historias nunca tendrán final.

Iago Aspas renueva su vinculación con el club de su vida. Lo hace como debe hacerlo una leyenda, con presente y futuro. Firma hasta 2029 y seguirá defendiendo el escudo celeste en el césped una temporada más (“unha máis”). Y en el momento en el que dé un paso hacia fuera del terreno de juego, lo dará a la vez hacia dentro del club. Se unirá a su estructura para continuar aportando. El Iago Aspas de siempre, un nuevo Iago Aspas.

Porque aquel niño de Moaña que soñó con marcar un gol bonito con el Celta de los mayores terminó convirtiéndose en el alma de toda una afición. En el canterano que transformó lo imposible en rutina, el que nunca dejó de creer y el que hizo que toda una generación creciera sintiendo orgullo de ser del Celta.

Con él llegaron noches inolvidables, goles que forman parte de la memoria colectiva del celtismo. Llegaron récords, partidos históricos y una manera única de entender este escudo. Máximo goleador histórico del club, futbolista con más partidos de la historia con la camiseta celeste y símbolo absoluto de una afición que se reconoce en su carácter y en sus raíces.

No es que Iago Aspas sea el mejor jugador de la historia del Celta. Es que, Iago Aspas es el Celta. Un jugador que ha marcado una época, que ha construido una identidad.

Y ahora, con el Celta de nuevo rumbo a Europa. Veintitrés años después de aquella segunda clasificación continental consecutiva, con un equipo hecho en casa, con talento Feito na Madroa y con el orgullo de Galicia por bandera, Iago Aspas seguirá marcando el camino y representando mejor que nadie lo que significa defender este escudo.

Porque la historia de Iago Aspas y el Celta continúa

Agora e sempre.

Parabéns, capitán!"