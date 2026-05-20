Corre serio peligro la venta del Sevilla FC a Five Eleven Capital y Sergio Ramos

El holding empresarial de Martín Ink sigue sin presentar la prueba de fondos que se le solicita para la compra del club, al mismo tiempo que los grandes accionistas del Sevilla FC siguen sin conocer quiénes serían los inversores reales que estarían detras, tras haberse llegado a un acuerdo para la venta del 84'5% del capital social, como ha podido confirmar ESTADIO Deportivo

La venta del Sevilla FC a Five Eleven Capital y Sergio Ramos corre serio peligro. Ese es el titular a día de hoy, miércoles 20 de mayo de 2026, que mejor refleja la actualidad institucional y social del Sevilla Fútbol Club, con la permanencia en Primera división ya en la mano y habiendo llegado a un principio de acuerdo con el grupo inversor y el camero para la venta del club que ahora debería acabar de formalizarse.

En ESTADIO Deportivo hemos tenido acceso a información exclusiva de la operación de compraventa del Sevilla Fútbol Club, cuyo periodo de exclusividad para los presentes compradores concluye el próximo 31 de mayo, siendo el próximo viernes 29 de mayo el último día hábil para acabar de cerrar un acuerdo sobre el que ya existen serias dudas por parte de los grandes accionistas del club; o lo que es lo mismo, los vendedores.

La venta podría acabar yéndose al traste en el tramo final de la operación y que, como es de esperar, provocaría una auténtica hecatombe en el seno del sevillismo, una vez que la afición del Sevilla FC ya dé la venta del club por cerrada y el pasado domingo, incluso, se despidiera con sorna de la actual directiva sevillista tras la derrota en el Sánchez-Pizjuán contra el Real Madrid, una vez confirmada la ansiada salvación.

Las obligaciones en el acuerdo de venta del Sevilla FC a Five Eleven Capital

Para conocer el intríngulis de la operación entre los accionistas del Sevilla FC y el holding Five Eleven Capital toca recapitular y aclarar ciertos aspectos y detalles que a lo largo de todos estos meses se han ido diluyendo entre las múltiples y, a veces, contradictorias informaciones.

Nos retomamos al pasado mes de enero, cuando los accionistas del Sevilla FC y Five Eleven Capital firman una LOI o Carta de Intenciones de 17 páginas en la que se recogen una serie de acuerdos vinculantes tanto para los compradores como para los vendedores, valorando a la Sociedad Anónima Deportiva del Sevilla FC en 450 millones de euros.

Junto a ello, también se firman un par de obligaciones por parte de Five Eleven Capital, que es llegar al 31 de mayo como máximo y presentar una prueba de fondos a los accionistas. Algo que hasta la fecha no ha sucedido, lo que tiene en vilo a los vendedores, teniendo en cuenta las fechas que son.

¿Qué es una prueba de fondos?

Para los novatos en estas lides, cuando nos referimos a la prueba de fondos no presentada hasta la fecha por parte de Five Eleven Capital hablamos de una prueba muy formal que demuestre claramente ante los vendedores que disponen de los 400 millones de euros que necesitan para acabar de cerrar la compraventa del Sevilla FC. Algo que por el momento no han sido capaces de demostrar y que deberían haber hecho ya hace dos meses.

ESTADIO Deportivo ha podido confirmar por fuentes solventes que desde Five Eleven Capital juran y perjuran que disponen de esos avales, aunque por el momento no lo han enseñado. ¿Preocupa eso en la planta noble del Sánchez-Pizjuán? Pues a diez días de que expire el plazo, ciertamente sí. Ya que eso supondría volver al principio y pasar al siguiente interesado en comprarlo, con todo el ruido mediático que nuevamente conllevaría esto.

Dicha prueba de fondos, según lo pactado, debe ser avalada por entidades de primer nivel. Bancos españoles o europeos de primera solvencia con un rating A por el cien por cien de la operación. Es decir, por valor de 400 millones de euros.

Los grandes accionistas del Sevilla FC no conocen qué inversores están detrás de Five Eleven Capital

A 20 de mayo de 2026, por tanto, los grandes accionistas del Sevilla FC no disponen de prueba de fondos por parte de Five Eleven Capital y no conocen a los inversores que hay detrás y que aseguran tener. Para que todos los sevillistas lo entiendan: el acuerdo para la venta y la intención de comprar el Sevilla FC por parte de Five Eleven Capital existe, pero a día de hoy no están en disposición de hacerlo.

¿Podrían hacerlo mañana? Sí, de hecho tienen tiempo hasta el día 31, aunque los accionistas, como es lógico, ya empiezan a dudar de ello a estas alturas de la película.

¿Por qué Five Eleven Capital debe presentar una prueba de fondos de 400 millones de euros si el club vale 450?

Aclarada la situación actual de la venta del Sevilla FC toca entrar en los números, los cuales se han ido confundiendo, también, a lo largo de este complejo proceso. Como es conocido por todos, el valor del Sevilla FC como empresa es de 450 millones de euros a los que hay que restarle la deuda financiera neta que presenta la entidad, por valor de 88 millones de euros.

Llegados a este punto nos detenemos en la deuda neta, reconocida por todos. Y es que a los 180 millones de endeudamiento que presenta el club -los préstamos solicitados- hay que sumarle las cuentas por cobrar a plazos de diferentes operaciones, resultando esos 88 kilos.

El cien por cien del capital social del Sevilla FC, por tanto, es de 362 millones de euros (450-88), entrando en la venta un 85%, y no un 80%, como afirmaron ciertas fuentes días atrás. De hecho, para ser rigurosos, el acuerdo para la venta a Five Eleven Capital se ha cerrado en un 84’5% del capital social, cumpliendo con una de las obligaciones recogidas en la LOI a la parte vendedora.

La venta del Sevilla FC a Five Eleven Capital: 400 millones de euros por el 84’5% del club

Especialmente relevantes, también, las obligaciones a los vendedores dentro del operación. Unos grandes accionistas que, en manos de asesores, estaban obligados a ir en la venta con un mínimo del 60% del capital social y un máximo del 85%. Es decir, no hay nadie con más de 200 títulos que no esté en la venta. Y es que a Five Eleven Capital no le interesaba tampoco comprar más.

Esto, en términos económicos, supone algo más de 305 millones de euros (el 84’5% del capital social, que son 362 millones descontada ya la deuda). A esto hay que sumarle ahora la segunda obligación impuesta por parte de los vendedores, que es una ampliación de capital de 80 millones de euros. Es decir, que el dinero no fuera solo a los accionistas, sino también al Sevilla FC, con lo que se acabaría de dar forma al severo proceso de reestructuración económico en el que se encuentra inmerso. Es decir, en total, una operación de algo menos de 400 millones de euros que Five Eleven Capital debe presentar en la ya mencionada prueba de fondos.

De acabar aclarándose con avales todas las dudas que la operación presenta a día de hoy, tocaría el turno de ir al CSD para que aprobara la operación. Un puro trámite burocrático que ocuparía dos o tres semanas más. Una vez aceptada por el Consejo Superior de Deportes llegaría el momento del paso por notaría para acabar de formalizar la compraventa, algo que ocurriría unos dos días después.

Las cifras de la compraventa del Sevilla FC

El valor del Sevilla FC: 450 millones de euros

Deuda financiera neta del Sevilla FC: 88 millones

Capital social del Sevilla FC: 362 millones de euros (450 - 88 )

El 84'5% del capital social en venta: 305 millones de euros

Ampliación de capital obligada: 80 millones de euros

Prueba de fondos: 400 millones de euros

Venta si el Sevilla FC hubiera bajado a Segunda: -20%, bajo cláusula penal (no un 25 ni un 30)

¿Qué ocurre si Five Eleven Capital no cumple con sus obligaciones antes del 31 de mayo?

Con todos los datos sobre la mesa, llega ahora el momento de resolver qué ocurre con el futuro del Sevilla FC si Five Eleven Capital no acaba de cumplir con sus obligaciones antes de que expire su exclusividad el próximo 31 de mayo.

Para ello, lo primero que hay que tener en cuenta es quiénes son Five Eleven Capital, un holding liderado por el argentino Martín Ink y al que se ha sumado como presumible inversor -menor- Sergio Ramos para la operación del Sevilla FC. Van de la mano, pero no juntos.

Para que nos entendamos todos. El Sevilla FC sería vendido a Five Eleven Capital, no a Sergio Ramos, quien estaría dentro en la proporción, forma y bajo el cargo que ellos estimen oportuno. De hecho, el camero ha estado asesorado en las negociaciones por sus propios asesores, mientras que Five Eleven Capital lo ha hecho con los suyos. Ramos ha apostado fuerte y de manera tenaz porque el acuerdo se lleve a cabo, aunque aún resta por conocer formalmente lo relevante: los inversores que aporten el músculo financiero a Five Eleven Capital, que a día de hoy es un mero armazón. Una estructura que por sí sola no puede adquirir el Sevilla FC.

Por tanto, de acabar consumándose la catástrofe de que la operación se vaya al traste -con el Espanyol ya les ocurrió algo similar a estas alturas de la película-, en el Sevilla FC estarían obligados a pasar página y empezar de cero con los siguientes interesados. Tal y como ha podido confirmar ESTADIO Deportivo, los grandes accionistas del Sevilla FC son conscientes de que el momento de vender al club es este verano, siendo cuatro o cinco los nuevos inversores interesados y pendientes de qué es lo que ocurre con Five Eleven Capital y Sergio Ramos.

El momento es ahora, pues el Sevilla FC es un club sexy en términos de negocio y la ciudad de Sevilla también lo es por muchas otras cuestiones que poco o nada tienen que ver con el fútbol, como por ejemplo el turismo.

Darle algo más de margen a Five Eleven Capital y Sergio Ramos sería factible, aunque no tendría demasiado sentido. A priori, tal y como ha podido confirmar este medio, todos apostarían por un nuevo inversor americano que lleva bastantes años detrás del Sevilla FC y que cuenta con diversos intereses deportivos y en el fútbol. Un nuevo comprador con el que, a priori, todo podría llegar a buen puerto relativamente rápido y bien, fechando esa hipotética venta, incluso, para julio.