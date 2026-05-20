Friburgo 0-3 Aston Villa: Buendía decide la final y entrega a Unai Emery su quinta Europa League

Los goles de Tielemans, Emiliano Buendia y Morgan Rogers dieron al Aston Villa la UEFA Europa League, la quinta para un Unai Emery que sigue haciendo historia en esta competición. Los de Julian Schuster, por su parte, no consiguieron derribar la portería del Dibu Martínez

Friburgo y Aston Villa se vieron las caras en la gran final de la Europa League. Los de Julian Schuster se citaron con los de Unai Emery en el Besiktas Park tras una competición que ha tenido partidos de todo tipo, pero con alemanes e ingleses alcanzando la cita más deseada.

En este sentido, el Friburgo comenzó con el siguiente once en el Besiktas Park: Atubolu; Kübler, Ginter, Lienheart, Treu; Eggestein, Manzambi; Beste, Höfler, Grifo; Matanović. Por su parte, Unai Emery decidió salir con los siguientes futbolistas para lograr la quinta final de la UEFA Europa League: Dibu Martínez; Cash, Konsa, Pau Torres, Digne; Lindelöf, Tielemans; McGinn, Rogers, Emi Buendía; Watkins.

Tielemans y Buendía desatan al Aston Villa en una primera parte imperial

De esta manera, el Aston Villa fue el dominador en el Besiktas Park durante los primeros cuarenta y cinco minutos. Con un 58% de posesión de balón, los de Unai Emery intentaron llevar la iniciativa en la final de la Europa League. Sin embargo, el Friburgo no lo iba a poner nada fácil, con una presión en campo rival desde el inicio del choque en Estambul. Pese a ello, los de Julian Schuster fallaron en los últimos metros.

El Dibu Martínez se mostró muy firme en todas las ocasiones de peligro del Friburgo, saliendo con clara superioridad e imponiéndose en los ataques de los alemanes. Por el contrario, el Aston Villa fue efectivo en los tres remates que tuvieron entre los tres palos en la primera parte. Por un lado, Tielemans desatascó el partido con una gran jugada de pizarra de los de Unai Emery. El belga firmó una gran volea para derribar la portería de Atubolu.

Tras el gol de Tielemans, el Aston Villa se vino arriba buscando el segundo gol antes del descanso, algo que iba a lograr finalmente Emiliano Buendia. El centrocampista argentino recibió un balón en la frontal, miró hacia la portería y puso el balón en la escuadra para desatar la locura en Estambul. Los de Unai Emery, que se acordó del Sevilla en la rueda de prensa previa, se fueron con ventaja al descanso en un partido con especial participación con las tarjetas amarillas.

El Aston Villa sentencia: dominio total y el 0‑3 de Morgan Rogers

François Letexier empezó enseñando tarjetas amarillas desde el minuto 5, a Treu, futbolista del Friburgo. Tras ello. El colegiado francés se la mostró, en el 15' y 21', a Buendia y Cash, jugadores del Aston Villa. Por otro lado, Julian Schuster decidió no hacer cambios en la reanudación del juego, pese a la desventaja en el marcador por los dos goles de los de Unai Emery en el tramo final de la primera parte.

El Friburgo, que eliminó al Celta de Vigo en cuartos de final, intentó reaccionar en la segunda parte pero no daba muestras de incomodar la portería del Dibu Martínez y maquillar el resultado. De hecho, estaba más cerca el gol de un Aston Villa que volvió a dar fe de la superioridad en esta final de la Europa League. Emiliano Buendia, tras una serie de recortes por banda izquierdas, pone el esférico en el área que lo termina aprovechando Morgan Rogers, que puso el 0-3 en el marcador.

Unai Emery agranda su leyenda: quinta Europa League y un Aston Villa histórico

De esta manera, el Friburgo, pese a los diferentes cambios que ha realizado el técnico a lo largo del partido, no pudo derribar la portería del Dibu Martínez, que se mostró muy seguro en cada intervención. Por su parte, el Aston Villa logró la primera UEFA Europa League de su historia y la quinta de Unai Emery, que suma las tres ganó en el Sevilla y una en el Villarreal.

Un sensacional Emiliano Buendia decantó la balanza en la final para el Aston Villa, con un gol y una asistencia con los que decidió el decisivo encuentro de la Europa League. El argentino fue uno de los mejores del encuentro con su participación en los 81 minutos de juego en el Besiktas Park. El Dibu Martínez fue determinante por su parte, marcando los tiempos en cada parada y deteniendo cada centro que llegaba a su área.

- Ficha técnica:

0 - Friburgo: Atubolu; Kubler (Makengo, m.73), Ginter Lienhart (Rosenfelder, m.61), Treu; Eggestein, Hofler (Holer, m.61), Beste (Gunter, m.86), Manzambi, Grifo (Scherhant, m.73); y Matanovic.

3 - Aston Villa: Martínez; Cash, Konsa, Torres (Mings, m.88), Digne (Maatsen, m.81); Lindelof (Onana, m.66), Tielemans (Douglas Luiz, m.88); McGinn, Rogers, Buendía (Sancho, m.81); y Watkins.

Goles: 0-1. Tielemans, m.41, 0-2. Buendía, m.45+3 y 0-3. Rogers, m.58.

Árbitro: François Letexier (Francia) amonestó a Treu (m.5) por parte del Friburgo y a Buendía (m.15), Cash (m.21) y McGinn (m.84) por parte del Aston Villa.

Incidencias: Partido correspondiente a la final de la Liga Europa disputado en el Besiktas Park (Estambul).