Friburgo - Aston Villa: alineaciones probables, horario y dónde ver en tv la final de la Europa League

El Besiktas Park de Turquía acogerá desde las 21:00 horas la final de la Europa League en la que alemanes y británicos buscarán su primer y segundo titulo continental con Unai Emery con cuatro entorchados ya bajo el brazo y buscando el quinto

Friburgo y Aston Villa protagonizarán este miércoles la primera de las tres finales europeas de esta temporada. Friburgo y Aston Villa disputarán la final de la Europa League este miércoles a partir de las 21:00 horas en el Besiktas Park de Estambul (Turquía). Después de esta final de la Europa League le seguirán las de la Conference League en la que participará el Rayo Vallecano el próximo 27 de mayo y la de la Champions League el 30 con cierta presencia española entre los protagonistas.

Solo un título europeo distancia a Friburgo y Aston Villa y es que el cuadro inglés fue campeón de Europa en 1982 y buscará este miércoles su segundo entorchado continental. A su favor tiene el Aston Villa de contar con el técnico que más veces ha levantado el título de la Europa League. Unai Emery puede presumir de ser el rey de la Europa League y aunque el técnico español afirmó en la previa que no merecía dicho reconocimiento al no estar en el Sevilla, donde logró tres títulos, es merecedor de este centro honorífico. Delante tendrá a un joven técnico como Julian Schuster que se convertirá este sábado en el entrenador además más joven en dirigir una final europea en los últimos 24 años.

Horario y dónde ver en tv y en directo el Friburgo - Aston Villa de la final de la Europa League

El duelo entre Friburgo y Aston Villa por el título de la Europa League dará comienzo a partir de las 21:00 horas en el Besiktas Park de Estambul (Turquía). El choque podrá seguirse en televisión a través de Movistar Plus y concretamente en el canal Movistar+ Liga de Campeones. Además, desde dos horas antes del comienzo del mismo podrá seguir en directo y online el encuentro en ESTADIO Deportivo, con la previa más completa y con todos los datos que necesita saber de la final de la Europa League. Una vez que la pelota eche a rodar entre Friburgo y Aston Villa, podrá seguir el minuto a minuto, la crónica y las reacciones más destacadas de los protagonistas.

Alineación probable del Friburgo hoy en la final de la Conference League

En el Friburgo de Julian Schuster habrá un jugador a seguir. Este será Vincenzo Grifo que es el jugador que más veces ha participado en los goles de su equipo y en los restantes de la Europa League con cinco dianas y cuatro asistencias. En una de sus últimas cuatro apariciones en la Europa League, Grifo ha participado con tres goles y tres asistencias.

Once posible del Friburgo hoy: Atubolu; Kübler, Ginter, Lienhart, Treu; Eggestein, Manzambi; Beste, Höler, Grifo; Matanović.

Alineación probable del Aston Villa hoy en la final de la Conference League

En el lado del Aston Villa de Unai Emery, el técnico vasco ha logrado que Ollie Watkins haya recuperado su mejor nivel en el tramo decisivo de la temporada con cuatro goles y dos asistencias en los últimos tres partidos. En lo que va de temporada en la Europa League, Watkins ha sumado cinco goles, todos en eliminatorias y sirviendo tres de ellos para abrir los partidos.

SC Freiburg No Iniciado - Aston Villa

Once posible del Aston Villa hoy: Dibu Martínez; Cash, Konsa, Pau Torres, Digne; Lindelöf, Tielemans; McGinn, Rogers, Emi Buendía; Watkins.