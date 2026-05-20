Unai Emery: "Estamos recuperando emociones que no se vivían antes en el Aston Villa"

El técnico vasco analizó, tras la Europa League ganada ante el Friburgo, sus sensaciones y sus sentimientos con su título logrado en esta competición, elogiando al club inglés: "El Aston Villa se merece este trofeo por todo lo que está trabajando para construir otra vez un gran club"

Unai Emery ha logrado su quinta Europa League de su historia como entrenador. El técnico de Fuenterrabía agranda su leyenda con el triunfo en la final ante el Friburgo, con una contundente victoria por 0-3, gracias a los goles de Tielemans, Buendia y Morgan Rogers. Dibu Martínez también tuvo parte de culpa con sus paradas decisivas a lo largo del choque, siendo clave para mantener durante todo el partido la meta a cero.

Tras ello, Unai Emery compareció en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, para comentar sus sensaciones tras ganar su quinta Europa League y seguir haciendo historia en esta competición.

Unai Emery elogia a sus jugadores: "Jugadores buenos como hoy que han demostrado el compromiso a trabajar"

De esta manera, Unai Emery, tras conseguir ganar su quinta Europa League, valoró cómo se encontraba personalmente tras agrandar su historia, en este caso, con el Aston Villa. El técnico se quiso acordar de los anteriores equipos dónde ha logrado este trofeo, como fue el Sevilla y Villarreal: "Muy contento, sobre todo, porque tengo la suerte de estar en grandes clubs que me han enseñado a querer esta competición, luchar por ella".

Por otro lado, Unai Emery elogió a la plantilla y a los futbolista con los que cuenta en el Aston Villa: "Jugadores buenos como hoy que han demostrado el compromiso a trabajar, el compromiso a jugar un partido respetando al rival, a la competición, y luego imponerse en el juego".

Unai Emery, tras el triunfo en la final: "El Aston Villa se merece la Europa League"

Unai Emery fue preguntado también por qué se merecía esta Europa League el Aston Villa, que disputaá UEFA Champions League la próxima temporada: "El Aston Villa se merece este trofeo por todo lo que está trabajando para construir otra vez un gran club, que ya lo es, pero un gran club a nivel de los mejores clubs de Inglaterra y también tener su espacio en Europa.

En este sentido, el entrenador del Aston Villa explica que el club inglés "ganó la Champions League y eso es un recuerdo muy bonito y repetir hoy otra competición europea ganando es algo que nos hace ser muy felices porque estamos consiguiendo otra vez recuperar ciertas cosas o ciertas emociones que hace mucho tiempo que no se vivía".

Buendía se emociona: "Ni en mis mejores sueños imaginé esta noche"

Emiliano Buendia, uno de los mejores de la final de la Europa League, habló para Movistar+ al término del encuentro en Estambul para explicar sus sensaciones tras lograrl el triunfo: "Ni en mis mejores sueños. Me costó mucho llegar hasta acá, tener la oportunidad que me gané con mucho trabajo para poder disfrutar hoy de esto".

El centrocampista del Aston Villa añadió que "la verdad es que estoy muy feliz, por poder ayudar al equipo principalmente, con un gol, con un asistencia, con mucho trabajo y la verdad que todos, cada uno de los miembros de este equipo merecía una noche como esta".

Por su parte, el Dibu Martínez habló emocionado, sobre la figura de Unai Emery: "Lo quiero mucho y lo conozco desde hace años desde el Arsenal. Me llevo muy bien con él, es un ganador como yo. Es un enfermo por ganar partidos y la verdad es que lo quiero muchísimo".