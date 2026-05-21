La reacción de Borja Iglesias a la continuidad de Iago Aspas: "No puedo ser más feliz"

El Panda ha mostrado su felicidad en redes sociales después de conocer la noticia de la renovación de su compañero con el que ha compartido ataque en numerosas ocasiones en el Celta de Vigo

La noticia de la renovación de Iago Aspas para seguir una temporada más en los terrenos de juego ha provocado numerosas reacciones. Una de ellas ha sido la de su compañero Borja Iglesias, que ha comentado la publicación en la que el Celta de Vigo anunciaba la continuidad de su leyenda. "No puedo ser más feliz", decía el Panda.

Una muestra del cariño y la admiración que siente Borja Iglesias por Iago Aspas, su compañero de equipo y en muchas ocasiones de puntas de lanza en la delantera del Celta de Vigo. El Panda no ha tardado en reaccionar al conocer que el de Moaña seguirá un curso más como futbolista antes de seguir ligado las estructuras del club. Los dos volverán a jugar en Europa la temporada que viene.

Numerosas muestras de cariño a Iago Aspas

Los mensajes de cariño hacia Iago Aspas y su continuidad se han ido sucediendo. Los de los aficionados celtiñas contentos por la noticia, también los de algunas personalidades ilustres. La atleta Ana Peleteiro o el exciclista Óscar Pereiro han respondidos con distintos emoticonos para mostrar también su felicidad.

"El fútbol no pierde a una leyenda: Iago Aspas renueva con el Celta", comenzaba diciendo el texto del mensaje del Celta de Vigo con el que este jueves se anunciaba la renovación del de Moaña que, una vez que cuelgue las botas, seguirá trabajando para el club de su vida enrolado en sus estructuras hasta el año 2029.

"Con él llegaron noches inolvidables, goles que forman parte de la memoria colectiva del celtismo. Llegaron récords, partidos históricos y una manera única de entender este escudo. Máximo goleador histórico del club, futbolista con más partidos de la historia con la camiseta celeste y símbolo absoluto de una afición que se reconoce en su carácter y en sus raíces", añade la nota del Celta de Vigo sobre la renovación de Iago Aspas.

"Firma hasta 2029 y seguirá defendiendo el escudo celeste en el césped una temporada más. Y en el momento en el que dé un paso hacia fuera del terreno de juego, lo dará a la vez hacia dentro del club. Se unirá a su estructura para continuar aportando. El Iago Aspas de siempre, un nuevo Iago Aspa", completa.

Una noticia especial la de la renovación de Iago Aspas, una leyenda del Celta de Vigo. Son 571 partidos con la camiseta celeste, nadie ha jugado más que él, en los que ha marcado 222 goles y ha repartido 90 asistencias.