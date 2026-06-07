Celta de Vigo B y Zamora alcanzan las finales del playoff de ascenso a Segunda División

El filial del Celta de Vigo y Zamora han conseguido eliminar al CE Europa y Villarreal B, respectivamente. Por ello, los gallegos se medirán a la Ponferradina y los zamoranos al Sabadell en las decisivas finales del playoff de ascenso a LaLiga Hypermotion

Las finales del playoff de ascenso a Segunda División se terminaron decidiendo con dos apasionantes partidos que tuvieron de todo, como fueron el Celta de Vigo B - CE Europa y Zamora - Villarreal B. La Primera RFEF fue testigo de dos enfrentamientos que iban a marcar las dos últimas plazas de los clubes que iban a acompañar a Atlético de Madrid y Sabadell por los huecos restantes en LaLiga Hypermotion la próxima temporada.

El Celta B sobrevive a un duelo loco: doblete de Hugo González y prórroga tras el pulso con Jordi Cano

Por un lado, el Celta de Vigo B recibió al Sabadell en el decisivo encuentro de semifinales de Primera RFEF. El partido llegaba tras el 1-1 de la ida, por lo que estaba todo por decidir en el choque de vuelta. Los de Fredi Álvarez, actuando como locales, no empezaron de la mejor manera, ya que recibieron el gol de Jordi Cano en el minuto 28. Sin embargo, los gallegos activaron la marcha en la segunda parte para cambiar la dinámica del duelo.

De esta manera, Hugo González fue uno de los jugadores más destacados del Celta de Vigo B, ya que remontó el partido con dos goles desde el punto de penalti, que ponían por delante al cuadro de Fredi Álvarez momentáneamente. No obstante, el CE Europa no se iba a rendir y, de nuevo, Jordi Cano iba a poner la directa para empatar el encuentro, también desde los once metros, lo que provocó que la eliminatoria fuese a la prórroga.

Celta de Vigo B y CE Europa se citaron en la prórroga que iba a terminar decidiendo uno de los finalistas para el playoff de ascenso a Segunda División. Ángel Arcos, que entró en el minuto 97, iba a ser el héroe para el conjunto gallego anotando el gol de la victoria en el 107', con el que se terminarían clasificando a la siguiente ronda. Por ello, los de Fredi Álvarez se medirán con la Ponferradina, que eliminó al Atlético de Madrid B

El Zamora golpea primero y el Villarreal B intenta resistir en el Ruta de la Plata

El otro partido debía salir del Zamora - Villarreal B, ya que el Sabadell consiguió vencer al Real Madrid Castilla. Los de David Albelda jugaron el encuentro en el Estadio Ruta de la Plaza tras ganar el partido de ida 0-2, por lo que afrontaban el mismo con una importante ventaja. Pese a ello, los de Óscar Cano se adelantaron en el duelo gracias al tanto de Carlos Ramos en el minuto 22, que provocaba la euforia en la afición local.

Además, el Villarreal B se iba a complicar sus aspiraciones en los playoff de ascenso a Segunda División, ya que Joselillo Gaitan iba a ver la tarjeta roja poco antes de acabar la primera parte, dejando su equipo con uno menos durante el resto del partido. Por ello, David Albelda comenzó el segundo tiempo con un doble cambio, ajustando las posiciones de diferentes jugadores.

Pese a ello, el Villarreal B se mostró fuerte a lo largo de los segundos cuarenta y cinco minutos, aunque el Zamora lo intentaba de todas maneras para derribar la portería de Rubén Gómez, que ya fue decisivo en el choque de ida. Sin embargo, los locales lograron la heroica con un gol de Carlos Ramos en el minuto 88 de penalti, que mandaba la eliminatoria a la prórroga.

El Zamora logra la heroica y se cuela en los playoff de ascenso a Segunda División

Al igual que ocurrió en el partido anterior, el Zamora - Villarreal B iba a tener 30 minutos más para decidir el equipo que se mediría al Sabadell en una de las finales. La primera parte de la prórroga se mantuvo sin goles, pero con el equipo de Óscar Cano moviendo el banquillo con un cambio, ninguno por parte de David Albelda. De la misma manera, el segundo y definitivo tiempo acabó en 2-0.

Por ello, el Zamora se clasificó a la final del playoff de ascenso por mejor clasificación en la liga regular, ya que acabaron tercero en su grupo con 61 puntos, a diferencia del Villarreal B, que finalizó la temporada en la cuarta plaza con 63 puntos.