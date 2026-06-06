La Ponferradina acaba con el sueño del Atlético de Madrid B y alcanza la final del playoff de ascenso a Segunda División

La Ponferradina eliminó al Atlético de Madrid gracias al solitario gol de Keita en la primera parte, por lo que los de Mehdi Nafti se clasifican para la final del playoff de ascenso a Segunda División, dónde se verán las caras con el Celta de Vigo B o CE Europa

El Atlético de Madrid B recibió a la Ponferradina en el encuentro decisivo por alcanzar la final del playoff de ascenso a Segunda División. El partido de ida, que se disputó el pasado sábado en el Estadio El Toralín, acabó en 0-0, por lo que en el feudo del conjunto colchonero se dictaría sentencia con el rival de Celta de Vigo B o CE Europa en la siguiente y definitiva ronda.

Por su parte, Fernando Torres empezó ante la Ponferradina con el siguiente once: Esquivel, Boñar, Dani Martínez, Puric, Julio Díaz, Bellotti, Javi Serrano, Rayane, Rafa Llorente, Arnau Ortiz, Cubo. Mehdi Nafti introdujo la novedad de Keita: Andrés Prieto, Koke Iglesias, Undabarrena, Germán Nóvoa, Andoni López, Esquerdo, San Emeterio, Calderón, Borja Valle, Keita, Borja Vázquez.

Una de cal y otra de arena para la Ponferradina en la primera parte

En este sentido, la Ponferradina no pudo empezar mejor el partido, ya que Abdoulaye Balde, que fue suplente en el encuentro de ida, puso delante a los visitantes en el día de hoy con su gol en el minuto 7. Los de Mehdi Nafti se ponía por delante desde el comienzo de un choque que tuvo hasta tres tarjetas amarillas, fruto de la tensión que se vivía en el duelo que daba el pase a la final del playoff de ascenso a Segunda División.

Sin embargo, la Ponferradina recibió un contratiempo con la lesión de Vicente Esquerdo en la primera parte. El centrocampista de 27 años venía tiniendo continuidad y protagonismo con diferentes titularidades pero en el minuto 19 dijo basta para dar entrada a Xemi Hernández. De esta manera, el Atlético de Madrid B lo siguió intentando pero le faltó más protagonismo en el área de Andrés Prieto, firmando un solo tiro entre los tres palos.

La Ponferradina roza el 0-2 y mete presión al Atlético B mientras el Sabadell espera rival en la final

Por ello, Fernando Torres no dudó en mover ficha antes del comienzo del segundo tiempo, introduciendo un cambio: Rayane Belaid salió y entró Jorge Castillo en su lugar. No obstante, era la Ponferradina la que seguía teniendo más peligros en los últimos metros. De hecho, los suplentes hicieron el 0-2 pero fue anulado finalmente. Sin embargo, los de Mehdi Nafti querían lograr un triunfo que consiguió el Sabadell ayer viernes ante el Castilla.

Por su parte, el Sabadell se clasificó a la final del playoff de ascenso a Segunda División, ganando firmemente al Real Madrid Castilla con un 3-0. Por ello, los de Ferran Costa se medirán al Zamora o Villarreal B por un puesto en LaLiga Hypermotion. Ambos conjuntos se ven las caras mañana domingo en el Estadio Ruta de la Plaza, tras el 0-2 a favor para el filial del submarino amarillo.

Keita mete a la Ponferradina en la final: Triunfo sólido y rival pendiente entre Celta B y CE Europa

De esta manera, la Ponferradina cumplió y con el solitario gol de Keita en la primera parte se clasifica a la gran final del playoff de ascenso a Segunda División. Los de Mehdi Nafti lograron la victoria frente al Atlético de Madrid B, que se queda sin el sueño de subir a LaLigaHypermotion, y se medirán al Celta de Vigo B o CE Europa en el decisivo partido.

Celta de Vigo B y CE Europa empataron en el primer choque de la eliminatoria de semifinales, por lo que el encuentro de mañana domingo en el Municipal de Barreiro dictará sentencia con el rival de la Ponferradina en una de las finales del playoff de ascenso a Segunda División.

Resultados del play off de ascenso a Segunda División

Partidos de idaReal Madrid Castilla 2-0 SabadellPonferradina 0-0 Atlético de Madrid BCE Europa 1-1 Celta de Vigo BVillarreal B 2-0 ZamoraPartidos de vueltaSabadell 3-0 Real Madrid Castilla

Atlético de Madrid B 0-1 Ponferradina