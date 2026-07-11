Sevilla - Juventud Torremolinos, en directo: resultado del primer partido de la pretemporada 2026 del Sevilla FC en vivo online

Después de acumular ocho entrenamientos en seis días de trabajo, el equipo de Luis García Plaza estrena su calendario de amistosos estivales midiéndose a un rival de Primera Federación

En choque, que pone fin a la primera semana de trabajo estival en el cuadro nervionense, se jugará a puerta cerrada en el Estadio Jesús Navas de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios

El equipo de Luis García Plaza se enfrenta a partir de las 21:00 horas al Juventud de Torremolinos CF, equipo de Primera RFEF.

Por fin ha vuelto el fútbol de clubes y abrimos el primer directo en casi dos meses para contar el primer encuentro de pretemporada del Sevilla FC.

Jon Guridi y Arouna Sangante -el resto de caras nuevas- aún no han posado vestidos de corto. Los tres jugarán sus primeros minutos como sevillistas y acapararán los principales focos de atención.

A no ser que les dé por dar una deslucida sorpresa -el partido es a puerta cerrada-, las opciones para este encuentro van desde repetir con alguna de las camisetas de la pasada 25/26 o usar el modelo diseñado para la Jornada Retro , con el que posó Juan Iglesias tras ser anunciado su fichaje.

Es una de las grandes incógnitas para este estreno estival. Normalmente, a estas alturas ya se suele saber al menos cómo es la primera equipación ; pero el Sevilla FC y Adidas siguen sin presentar modelo alguno para la 26/27 y las únicas prendas nuevas son la ropa de entrenamiento.

Además, Chidera Ejuke se ha reincoporado más tarde al grupo, al igual que Odysseas Vlachodimos y un Akor Adams que lo lógico sería que no disputase ni un minuto para no poner en riesgo el pelotazo de su traspaso al Venezia FC por 16,8 millones de euros de fijo más entre cuatro y siete kilos en variables.

En teoría, el capítulo de bajas lo engrosan Alfon González y Andrés Castrín , los primeros lesionados de la pretemporada; los mundialistas Rubén Vargas y Djibril Sow , quienes en la próxima madrugada disputan el Argentina - Suiza de cuartos; y los que están apartados para que busquen equipo: Joan Jordán, Fede Gattoni, Fábio Cardoso, Rafa Mir y Tanguy Nianzou . El central francés está muy cerca del LOSC de Lille .

El encuentro que abre el calendario de pretemporada en el Sevilla, ante el modesto Juventud de Torremolinos malagueño, se jugará a puerta cerrada y sólo se podrá seguir a través de los medios del club blanquirrojo

También se estrena Jon Guridi , que forma en el doble pivote junto a Lucien Agoumé , por detrás de una segunda línea con Juanlu Sánchez, Gerard Fernández 'Peque' y el joven canterano Manuel Ángel Castillo . En punta estará Isaac Romero .

Luis García Plaza sale con Alberto Flores en portería; lateral derecho para José Ángel Carmona , con Arouna Sangante debutando al lado de Kike Salas en el eje de la zaga y con Gabriel Suazo en la izquierda.

El otro nuevo fichaje que se estrena como titular, Jon Guridi, hereda el '6' que liberó la salida del excapitán Nemanja Gudelj. Habrá que esperar a la segunda mitad para ver qué dorsal ha elegido Juan Iglesias y cuántos cambios hay entre los jugadores que siguen en plantilla

Arouna Sangante jugará con el '5' a la espalda, un número que hasta el momento es propiedad de un Tanguy Nianzou que está a la espera del OK del Lille a su fichaje después de ser sometido a un minucioso reconocimiento médico.

De negro viste el Juventud de Torremolinos, el Sevilla FC luce la equipación blanquirroja de la pasada campaña al no haber presentado aún los nuevos modelos. De rosa va el portero Alberto Flores. No luce publicidad, tras el adiós de Midea

Era de amarilla y media... tirando a roja. De no ser el minuto 4' de un partido de entrenamiento se habría ido a la calle

Falta peligrosa a favor del Sevilla FC y amarilla para el portero del Juventud Torremolinos, que salió en falso del área y derribó de manera brusca a Isaac Romero siendo el último hombre.

El Juventud Torremolinos, que se ha reforzado mucho y bien este verano, permanece muy replegado. Por el momento, está muy ordenado y no concede ocasiones; pero tampoco amenaza a un Sevilla que juega con las líneas muy adelantadas en este tramo inicial

El Sevilla FC amasa balón e intenta romper por fuera, con Juanlu y Manuel Ángel muy abiertos en los extremos y con Carmona doblando por la derecha. Algo más posicional Suazo

El Sevilla FC es el primer equipo de la Primera división española en disputar un encuentro amistoso en esta pretemporada del verano de 2026.

En el tercer córner, de nuevo con Suazo de ejecutor aunque esta vez desde la izquierda, salió demasiado largo y los malagueños despejaron lejos del área

La defensa despejó el remate del francés y el chileno la colgó desde el mismo punto, esta vez con Kike Salas rematando y la zaga desviando de nuevo

El balón se perdió a unos centímetros de la escuadra larga de la portería del Torremolinos

Pase filtrado de Peque que el lebrijano amortigua con el muslo y remata de volea con la derecha sin dejarla caer.

Se llevó un pisotón del lateral rival y se quedó unos segundos dolorido. En principio, sigue sin mayores problemas

Gabriel Suazo ha sido el primero en lucir el brazalete y se postula como heredero de Gudelj

Buen centro de Juanlu desde la derecha y el joven canterano gana el salto a Manu Sánchez para cabecear a portería. Belman atrapó sin problemas.

Le pegó desde su campo y salió muy desviado. Es el intento más reseñable del Juventud de Torremolinos, muy metido en su área para frenar las acometidas locales

Se fue arriba esta vez Suazo, quien la peleó en el área y la puso atrás para el zurdazo desviado de Manuel Ángel, que le pegó mal.

Está con ganas el canterano, que ahora profundizó y colgó un centro peligroso que Peque no consiguió alcanzar

Ahora envió al área una falta cercana al círculo central que salió pasada de potencia y fue directa a las manos de Belman

Además de ser el capitán, Suazo es el encargado de botar todas las jugadas a balón parado del Sevilla FC

Peque probó con un chut raso lejano que daba la sensación de que se iba fuera por poco. Por si acaso, el meta se estiró y atrapó la pelota

El Sevilla FC 2026/2027 se estrena formalmente en la noche de este sábado, en un duelo que le enfrentará al Juventud de Torremolinos CF -equipo de la Primera Federación- y que arrancará a partir de las 21:00 horas. Eso sí, el estreno del primer proyecto propio de Luis García Plaza -con todos los matices que caben en esa expresión dadas las circunstancias- se realizará en la intimidad del Estadio Jesús Navas, ya que se jugará a puerta cerrada y con la plataforma SevillaFC+ como recurso para los seguidores que quieran ver el primer amistoso de la pretemporada nervionense.

Fin a la primera semana de pretemporada con el estreno estival

La plantilla del Sevilla FC volvió el pasado fin de semana con las clásicas tandas de reconocimientos médicos e inició los entrenamientos a toda mecha, con dobles sesiones de trabajo para el lunes y el martes. Luego, se ha ejercitado en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios en las mañanas del jueves, del viernes y de este mismo sábado.

Los nuevos fichajes y Akor Adams acaparan la atención

El técnico madrileño ha preparado una suave sesión de activación sobre el mismo escenario del partido ante el cuadro malagueño para pulir detalles de este debut en el calendario estival. El principal aliciente para los sevillistas que decidan seguir este partido vía online, ESTADIO Deportivo lo narrará minuto a minuto en este directo, será ver por primera vez vestidos de blanquirrojo a los tres fichajes anunciados hasta la fecha: los defensores Juan Iglesias y Arouna Sangante, así como el mediocentro Jon Guridi.

El cuarto anuncio, el del retornado Odysseas Vlachodimos -de nuevo cedido por el Newcastle United-, sólo suma dos entrenamientos con el grupo. Tres lleva Akor Adams. Otra de las preguntas a resolver es si el delantero nigeriano tendrá minutos o si se reservará dadas las avanzas negociaciones para su traspaso al Venezia FC.

Bajas y descartes de Luis García Plaza para el primer amistoso veraniego

En el capítulo de ausencias obligadas destacan los nombres de Alfon González y Andrés Castrín, los primeros lesionados de la pretemporada. Siguen fuera los mundialistas Rubén Vargas y Djibril Sow, quienes en la próxima madrugada disputan el Argentina - Suiza que completará la ronda de cuartos de final.

Luego, Chidera Ejuke también se acaba de reincoporar al grupo y además se le está buscando una salida en este mercado veraniego, igual que a los apartados Joan Jordán, Fede Gattoni, Fábio Cardoso, Rafa Mir y Tanguy Nianzou. El central francés está muy cerca del LOSC de Lille.

El calendario del Sevilla FC en la pretemporada 2026

El siguiente amistoso de pretemporada será el próximo 19 de julio frente al KS Cracovia, en una viaje de ida y vuelta a Polonia. El tercer 'bolo' será contra el Córdoba CF, el 23 de julio en el IV Trofeo Puertas de Córdoba, y a continuación se medirá con la AD Ceuta el 26-J en el Estadio Jesús Navas.

A partir de ahí subirá el nivel durante el 'stage' en los Países Bajos: el quinto encuentro será el 31-J contra el NEC Nimega, mientras que el sexto será contra el FC Utrecht, el día 2 de agosto. El Sevilla FC cerrará la pretemporada el 8 de agosto con un encuentro contra el Bayer 04 en Leverkusen (Alemania).