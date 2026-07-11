El Sevilla aguarda la decisión del Lille con Nianzou

El club de Nervión le dio libertad total al central para buscarse equipo de cara a la próxima temporada. El francés, que acaba contrato el 30 de junio de 2027, tiene un principio de acuerdo con el Lille pero se está sometiendo a un exhaustivo reconocimiento médico que termina durante este fin de semana

El Sevilla FC tiene un ojo en el norte de Francia en donde se está decidiendo el futuro de Tanguy Nianzou, futbolista con el que no cuenta el club de Nervión y al que le dio libertad para que encontrara equipo de cara a la próxima temporada. Tal y como informamos en ESTADIO Deportivo, el central tiene un principio de acuerdo con el Lille, pero que el fichaje de culmine quedaba a expensas de que el futbolista pasara un exhaustivo reconocimiento médico que debe terminar este fin de semana.

El Lille termina el reconocimiento médico a Nianzou este fin de semana y luego comunicará su decisión

Tanguy Nianzou se somete este sábado, 11 de julio, a unas pruebas cardiológicas las cuales serán las últimas del exhaustivo reconocimiento médico al que ha sido sometido por el Lille según ha informado Muchodeporte. El jugador ya ha realizado las físicas y le quedan por superar estas últimas para que así se concrete su fichaje por el equipo francés.

En el Sevilla FC hay optimismo moderado de que finalmente el Lille dé el visto bueno al fichaje de Tanguy Nianzou, pero aún no hay decisión tomada del club francés el cual la comunicará oficialmente en las próximas horas.

La cautela del Lille a la hora de dar luz verde al fichaje de Tanguy Nianzou es lógica debido a que el central francés, de 24 años, por culpa de las lesiones y de sus continuos problemas físicos sólo ha disputado 62 partidos y 4.037 minutos en cuatro temporadas defendiendo la camiseta del Sevilla FC. Un rendimiento que no justifica los 16 millones de euros que el club de Nervión pagó por su fichaje en el verano de 2022.

Nianzou perdonaría parte de la temporada que le queda en el Sevilla FC

Con todo, Tanguy Nianzou no se irá gratis del Sevilla FC ya que, en principio, el club de Nervión tendrá que abonarle parte del salario de la temporada que le resta al central para acabar su contrato, que expira el 30 de junio de 2027. Entre el jugador y el Sevilla FC hay sintonía de que lo mejor para todos es finalizar una relación que no hay ido bien en el plano deportivo para ninguno.

El movimiento propiciará que el Sevilla FC se ahorre parte de uno de los mayores salarios de la plantilla, Nianzou se embolsa unos ocho millones de euros brutos y se negó a bajarse el sueldo durante la temporada pasada para ayudar al equipo. Ese ahorro, más el traspaso de Akor Adams al Venezia, puede permitir que el club de Nervión inscriba a algunos de los fichajes que ha realizado en este comienzo del mercado de fichajes de verano.

En el Sevilla FC están centrados en la operación salida ahora mismo, ya que hay futbolistas como Oso, Rubén Vargas y Djibril Sow que cuentan con el interés de algunos clubes y que estarían dispuestos a pagar una buena cantidad de dinero para hacerse con sus servicios futbolísticos. Movimientos que le vendrían muy bien a la delicada economía del Sevilla FC la cual necesita ingresas para compensar una cuentas que encadenan varias temporadas dando pérdidas.