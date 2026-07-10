Sevilla y Venezia progresan en la venta de Akor Adams: oferta presentada y avanzan las negociaciones

ESTADIO Deportivo ha podido conocer que, en la reunión que se ha celebrado en el Ramón Sánchez-Pizjuán, el club italiano ha presentado la primera oferta formal y que, aunque no haya acuerdo total, van a continuar negociando en las próximas horas por el delantero nigeriano

El Sevilla FC sigue avanzando en la que puede ser una de la principales salidas del club en este mercado de verano. Akor Adams, el delantero sevillista que llegó a anotar diez goles esta temporada en el club hispalense, apunta a ser uno de esos jugadores que vaya a generar un importante remanente en las cuentas hispalenses. En este caso, el Venezia es el equipo que más está pujando por él y así lo han demostrado, con el director deportivo del club italiano Filippo Antonelli presente en la ciudad durante varios días para poder cerrar la llegada del nigeriano al conjunto italiano. Poco a poco, parecen que se va dando forma a la salida de Akor Adams, esbozándose un posible acuerdo que podría llegar en las próximas horas.

Tras una toma de contacto entre las partes el pasado miércoles, ESTADIO Deportivo pudo conocer que sobre la 13:00 se volvieron a ver las partes este jueves en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. En este caso, José Ignacio Navarro y José María del Nido Carrasco recibieron al director deportivo veneciano en el feudo sevillista y prosiguieron las conversaciones para poder cerrar la llegada del delantero al equipo recién ascendido a la Serie A. ESTADIO Deportivo ha podido conocer que, en la reunión celebrada durante este mediodía, el club italiano ha presentado la primera oferta formal. Las partes todavía no han hallado un acuerdo y continúan las conversaciones por el delantero.

La insistencia del conjunto italiano en intentar cerrar al delantero nigeriano invita a pensar en que las partes acaben acordando la salida y, de hecho, en las próximas horas se seguirán intensificando las negociaciones. Desde que llegaron las partes a Sevilla, en la madrugada del miércoles al jueves, se han ido produciendo distintas reuniones aunque ya se dan pasos serios para que todo acabe llegando a buen puerto. Tras reunirse el jueves por la mañana en el estadio hispalense, y repetir lugar en el día de hoy, se espera que se sigan dando pasos positivos en las próximas reuniones. Fuentes también apuntan a que hay optimismo en que se avance de forma positiva, por lo que queda esperar a la resolución de las reuniones que se produzcan en las próximas horas o días.

Akor Adams, mientras tanto, regresa a los entrenamientos

Con el futuro del delantero nigeriano en el aire, Akor Adams sigue demostrando compromiso con el Sevilla FC. Tras haber completado los correspondientes chequeos médicos, ha vuelto a encontrarse con sus compañeros sobre el terreno de juego para asistir a la charla que Luis García Plaza ha dado a sus pupilos. Tras ella, se ha retirado a entrenar en el gimnasio, algo habitual que está pasando en estos días con los jugadores que están regresando de sus correspondientes vacaciones.

En el entreno se le ha visto con su sonrisa habitual e, incluso, bromeando con algunos compañeros y miembros del staff del Sevilla FC. El Venezia aprieta por Akor Adams y parece que puede darse pronto una luz definitiva, por lo que las próximas horas serán claves para saber el futuro del delantero africano y si todo pasa por una salida de la capital andaluza.