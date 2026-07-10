Akor Adams se une al grupo a la espera de resolver su futuro

El delantero ha sido la gran novedad del entrenamiento del Sevilla FC, que sigue preparándose de cara a la siguiente temporada. El nigeriano tiene un principio de acuerdo para fichar por el Venezia, pero el club italiano aún no ha llegado a un entendimiento con la entidad de Nervión

Akor Adams ha sido la gran novedad en el entrenamiento que ha realizado el Sevilla FC en la mañana de este viernes 10 de julio. El delantero, al igual que hicieron Odysseas Vlachodimos y Chidera Ejuke, da inicio a su pretemporada si bien es cierto que el nigeriano puede marcharse en los próximos días debido a que hay negociaciones entre el Sevilla FC y el Venezia para cerrar su traspaso. El, por ahora, sevillista está de acuerdo con el club italiano para unirse a su proyecto deportivo.

Akor Adams, en un entrenamiento sin los internacionales y los apartados

Akor Adams se ha ejercitado con total normalidad en el entrenamiento que ha realizado el Sevilla FC, dirigido por Luis García Plaza, en la ciudad deportiva José Ramón Cisneros Palacios. El nigeriano ha puesto fin a sus vacaciones y ya está centrado en hacer una buena pretemporada para llegar lo mejor preparado posible a la siguiente campaña en donde hay muchas dudas de que juegue con el Sevilla FC.

Akor Adams tiene un acuerdo con el Venezia para unirse a un equipo italiano que se encuentra en la capital andaluza para negociar con el Sevilla FC el fichaje del delantero. Por ahora no hay entendimiento ya que el Venezia no llega a los 15 millones de euros que exige el club de Nervión. Las diferencias son de unos pocos millones de euros, el Venezia ha puesto sobre la mesa 10 millones de euros fijos más 2 millones de euros en variables, por lo que hay cierto optimismo de que se pueda llegar a un entendimiento que satisfaga a todas las partes implicadas.

Por otro lado, el entrenamiento ha estado marcado también por la presencia de Odysseas Vlachodimos y de Chidera Ejuke, que han regresado durante esta semana. No se han ejercitado los que tienen problemas físicos: Andrés Castrín y Alfon González. Igual que los apartados: Rafa Mir, Joan Jordán, Fede Gattoni y Fábio Cardoso, quienes no entran en los planes de cara a la siguiente temporada.

Los que no han estado han sido los mundialistas: Rubén Vargas y Djibril Sow. Los dos futbolistas están centrados con Suiza pero cuando acaben el Mundial 2026 habrá reuniones para abordar su futuro ya que son dos jugadores que cuentan con el interés de diferentes equipos, pudiendo dejar dinero en la caja de un Sevilla FC que necesita tener beneficios para poder inscribir a los fichajes que ha realizado en el actual mercado.