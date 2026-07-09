Marcao se libra de la escabechina sevillista: un descarte con un favor pendiente

El brasileño, en realidad, tampoco entra en los planes de Luis García Plaza y todos en Nervión celebrarían su salida, pero no se encuentra en el grupo de los apartados junto a Joan Jordán, Rafa Mir, Gattoni y Fábio Cardoso

El Sevilla FC ha decidido mostrarse firme con sus descartes este verano. En las horas previas a su primera sesión de pretemporada llegó a un entendimiento con Rafa Mir para que no se entrene junto al grupo, evitando así la incómoda situación de ver una imagen suya como sevillista tras ser condenado a ocho años y medio de cárcel por agresión sexual. Pero, además, sorprendió en ese estreno la ausencia de Tanguy Nianzou, al que se dio permiso para negociar en Francia una salida que podría estar cerca, aunque el Lille le someterá a un exhaustivo reconocimiento médico antes de decidir si apuesta por su fichaje.

Junto a ellos, en el segundo día de trabajo dejaron de ejercitarse con el resto de sus compañeros Fede Gattoni y Fábio Cardoso, con los que no se cuenta, además de Joan Jordán, que representa una de las situación más delicadas. De hecho, ESTADIO Deportivo pudo confirma que su agencia de representación medita denunciar al club de Nervión ante la AFE por apartar al mediocentro catalán, que además tiene uno de los sueldos más elevados del plantel.

El plan del Sevilla FC no ha cambiado

Son hasta cinco los futbolistas en nómina, por tanto, que no están trabajando a las órdenes de Luis García Plaza. Pero, en cambio, quien sí se entrena como uno más es Marcao Teixeira, que lleva varios mercados en la rampa de salida sin que se le pueda encontrar un destino. En realidad, como ya informó esta redacción, el plan no ha cambiado con el brasileño, que no entra en los planes del entrenador madrileño para la 26/27. Pero se trata de un descarte al menos diferente, pues sí se le permite estar con el grupo en el día a día.

Recuperado de su grave lesión

El central sufrió una fractura del hueso escafoides del pie izquierdo el pasado mes de enero que le hizo perderse el segundo tramo de la temporada, cediendo incluso su ficha para poder inscribir a Maupay. Pero ya se encuentra recuperado y, un verano mas, está convencido de que puede revertir su situación, pese al pobre rendimiento que ha ofrecido desde que aterrizó hace ya cuatro años procedente del Galatasaray a cambio de 13 millones de euros.

Los números de Marcao en el Sevilla FC

Lastrado por sus continuas lesiones y recurrentes expulsiones, aunque cuando ha jugado ha alternado errores con partidos de oficio, el de Londrina apenas ha podido disputar 49 partidos con la camiseta blanquirroja, solo 13 de ellos esta última temporada. Un pobre bagaje por el que todos en Nervión llevan tiempo desenando su salida, si bien siempre se ha mostrado reacio a ello, considerando que tiene una deuda pendiente que saldar.

Un favor convertido en arma de doble filo

Así, descartó por ejemplo marcharse cedido al Gremio de Porto Alegre en el mercado invernal de la 24/25. Pero a sus 30 años, y con un valor de mercado cada vez más devaluado (2,5 millones según Transfermarkt) cada vez es más difícil que aparezcan pretendientes que puedan atraerle. Además, y posiblemente por ello no está con el grupo de los apartados, el pasado verano accedió a diferir su elevado sueldo en un año más de contrato para ayudar en las inscripciones de los fichajes. Aunque ese gesto tiene su lado negativo, pues ahora no acaba en 2027, como Nianzou y Joan Jordán, sino que su vinculación se extiende hasta 2028, lo que dificulta más si cabe su salida.

Sin duda, otro problema para José Ignacio Navarro, centrado en estos momentos en la operación salida para abrir hueco a los fichajes realizados (Guridi, Sangante Juan Iglesias y el retornado Vlachodimos) y los que restan por llegar. Con Marcao, un mercado más, no será fácil colocarlo. Pero al menos, se ha librado de la escabechina de un Sevilla FC que le debe un favor.