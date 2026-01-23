Lesión grave de Marcao en el Sevilla: "Tendrá que pasar por quirófano"

El club ha comunicado que el central brasileño sufre una rotura de alcance y Almeyda ha lamentado que viene de lejos y que deberá ser intervenido, lo que repercute en la situación de Kike Salas

El Sevilla ha sufrido un nuevo varapalo con Marcao después de que Nianzou se lesionara otra vez en los pocos minutos que estuvo sobre el terreno de juego en el Martínez Valero, dando continuidad a la verdadera pesadilla sufrida por los nervionenses con los dos centrales que llegaron en 2022 para sustituir a Koundé y Diego Carlos.

No en vano, el club ha comunicado que el central brasileño, ausente en el entrenamiento, sufre una lesión importante que lo mantendrá alejado de los terrenos de juego hasta la recta final de la temporada.

"Marcao ha sufrido una rotura del escafoides de su pie izquierdo, según indican los servicios médicos del Sevilla FC. El central brasileño queda pendiente de evolución", señaló el club, que no ofreció más detalles sobre el enésimo percance físico del brasileño, que ahora mismo se encontraba igualmente fuera de las listas del equipo por la sanción de seis partidos por la expulsión ante el Real Madrid, de los cuales ya había cumplido tres.

No obstante, Almeyda, en la rueda de prensa ofrecida hoy, ha explicado cómo se ha producido esta lesión, asegurando que viene de lejos y que todo apunta a que tendrá que ser intervenido quirúrgicamente.

Almeyda da detalles de lo ocurrido con Marcao

"Marcao en noviembre sufrió un golpe, insistimos, jugó y el dolor nunca se iba. Las ganas y el compromiso que tienen, las ganas de estar. Él ha estado, y muchas veces desde fuera, eso no se ve. Yo lo valoro, son solidarios entre ellos y con el club. Insistió en jugar y entrenar", apuntó el preparador nervionense, que añadió: " Cuando fue expulsado contra el Real Madrid decidimos pararlo, porque el dolor seguía y se corrobora que se le hace esa fractura. Creo que lamentablemente va a tener que ser operado".

En este sentido, aunque el club no lo ha concretado, se estima que el periodo de baja de Marcao se prolongará durante 3-4 meses, por lo que prácticamente se perdería lo que resta de curso.

Su lesión repercute en el futuro inmediato de Kike Salas

Esta baja prolongada, por si había duda, cierra la puerta de su salida, y también repercute en la situación de Kike Salas, tentado por el CSKA de Moscú. Y es que el aruncitano mantendrá por ende el rol protagonista que ostenta desde su sanción, lo que complica más si cabe su marcha después de que el Sevilla rechazara la primera oferta del equipo ruso, que superaba los ocho millones de euros. En Nervión piden un fijo de 15 kilos más unos cinco en variables.

