Nianzou vuelve a caer lesionado en una sesión con hasta diez ausencias

Hasta diez ausencias son las que se han contabilizado esta mañana en el entreno del Sevilla FC, siendo la más reseñable la de Nianzou ya que sufre una lesión de grado bajo en el bíceps femoral derecho

El Sevilla FC todavía sigue de la resaca de lo vivido el pasado lunes en el Martínez Valero. El equipo de Matías Almeyda casi perecía de nuevo sobre el césped, con un dos a cero a comienzos de la segunda parte que tenía visos de adquirir tintes muy dramáticos. Más eran las sensaciones, ya que el equipo apenas era capaz de crear ocasiones que tuviesen mucho peligro. Cuando más parecía estar cerca la derrota, el que cogió la capa de superhéroe fue Akor Adams. El delantero nigeriano venía enchufado de la Copa África y quiso seguir esa racha con un Sevilla que lo esperaba con los brazos abiertos. Dos goles en los minutos finales, con la firma del africano ambos, fueron los que sirvieron para poner el empate en el electrónico.

En ese partido, varias fueron las noticias reseñables al respecto de la composición de la plantilla. Una de estas es la baja segura de Batista Mendy para el próximo partido, tras sufrir acumulación de tarjetas amarillas. Otro de los que arrojó su duda era Nianzou, que tuvo que ser sustituido a los veinte minutos de juego debido a unas molestias. Un hecho que preocupó mucho a los aficionados, que vieron como el central no es capaz de encadenas minutos seguidos competitivos.

Otro de los nombres propios de la pasada semana fue Alexis Sánchez. El delantero chileno no pudo ejercitarse con el grupo, confirmando Matías Almeyda una pequeña rotura que le impedía poder hacerlo. De esta forma, en el sevillismo hay interés en saber si este se podía estar con el equipo en estos próximos días.

En la sesión de esta mañana, ni el chileno ni hasta otros nueve nombres no han aparecido sobre el terreno de juego. Nianzou, Ejuke, Sow, Marcao y Akor han sido las ausencias más reseñables, teniendo el francés una lesión de grado bajo en el bíceps femoral derecho. Los nigerianos, por su parte, cuentan con dos días libres tras la disputa de la Copa África. Sow se ha ausentado por motivos personales y, en el caso del central brasileño, se ha quedado entrenando en el gimnasio. Todos estos nombres se suman a las ausencias ya conocidas de Azpilicueta, Januzaj, Vargas, Alexis Sánchez y Alfon. Malas noticias para el club hispalense, que vuelve a ver como el francés vuelve a caer lesionado tras disputar apenas veinte minutos con el equipo de Almeyda. Todo esto en una semana clave para el club.