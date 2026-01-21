El emotivo mensaje de despedida de Davinchi, jugador del Getafe, a su padre, ex de Sevilla, Atlético y Recre, víctima del accidente de Adamuz: "Siempre recordaré lo que nos decías"

"Sé que el Señor de las Penas y la Virgen del Amor te tienen a su lado y juntos me guiaréis durante toda mi vida. Me llenarás de fuerza en momentos de dificultad y siempre recordaré aquello que tanto nos decías: siempre felices y hacia delante", le dedicaba el futbolista del Getafe a su padre, fallecido trágicamente en el accidente de trenes de Adamuz

Se confirmó la tragedia en casa de los Cordón. El exfutbolista David Cordón, padre del futbolista del Getafe David Cordón Mancha ‘Davinchi’, se sumó este pasado martes a la larga nómina de fallecidos por el descarrilamiento de trenes del pasado domingo en Adamuz, Córdoba.

“Nos invade el dolor por el fallecimiento de David Cordón, padre de nuestro jugador Davinchi en el tráfico accidente de Adamuz”, avanzaba el Getafe CF en su cuenta oficial de ‘X’, otrora Twitter. Una triste noticia que también confirmó el Recreativo de Huelva, club en el que Cordón jugó durante su etapa como futbolista, junto a Atlético de Madrid y Sevilla: “Le mandamos todo nuestro apoyo a la familia de David en estos momentos duros. Hoy el cielo es más albiazul”.

Davinchi se despide de su padre, fallecido en el accidente de tren de Adamuz

David Cordón, padre de Davinchi, regresaba el domingo en uno de los trenes accidentados de ver el partido entre Getafe y Valencia en el Coliseum, poniendo así fin a su vida a los 50 años.

Confirmada la tragedia, Davinchi quiso lanzar un mensaje en redes sociales recordando a su padre, fallecido. "Sé que el Señor de las Penas y la Virgen del Amor te tienen a su lado y juntos me guiaréis durante toda mi vida. Me llenarás de fuerza en momentos de dificultad y siempre recordaré aquello que tanto nos decías: siempre felices y hacia delante”, comenzaba el mensaje del futbolista Davinchi en su cuenta personal de Instagram.

El azulón, seguía así su emotiva despedida: "Todo lo que haga en esta vida siempre será por el lucero más grande que tengo en el cielo. Como me dijeron una vez: 'Cuando el camino se hace duro, solo los duros hacen el camino'. Tú fuiste siempre un luchador y me lo enseñaste desde el primer momento. Ese es el mayor acto de amor que puedo hacer por ti, demostrar que puedo con todo y que nunca me rendiré. Te amo, papá".

Las condolencias del Getafe al fallecido David Cordón

No ha dudado el Getafe, tampoco, en sumarse al dolor de la familia dedicándole al fallecido David Cordón unas palabras: "Nos invade el dolor por el fallecimiento de David Cordón Cano, padre de nuestro jugador Davinchi en el trágico accidente de Adamuz, Córdoba. Te conocimos hace siete meses y en poco tiempo nos conquistaste por tu sencillez, simpatía y generosidad. ¡Te echaremos mucho de menos! Descansa en paz, querido amigo".