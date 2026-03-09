El nuevo milagro del Getafe esta vez no es de Bordalás

Los azulinos vencieron al Betis con superioridad (2-0) y ya tiene conseguida una permanencia virtual en Primera División. Y de seguir así, nadie descarta que alcancen un puesto en la zona europea

El Getafe lo ha vuelto a hacer. Y ya son tres los equipos de la zona noble que muerden el polvo frente al equipo azulino en las últimas siete jornadas: Villarreal (2-1), Real Madrid (0-1) y Real Betis (2-0). El único que ha sido capaz de vencer a los de Bordalás ha sido el Sevilla en estas siete últimas citas.

Los azulinos han sumado 14 de los últimos 21 puntos disputados, lo que les ha elevado hasta la novena plaza y les ha distanciado del descenso a diez puntos. O lo que es lo mismo, han conseguido ya una permanencia virtual a falta de once jornadas para el final.

Sin embargo, esta vez, no todo el mérito recae en el papel del técnico del cuadro getafense, quien también tiene parte de culpa. Y es que la labor que han hecho desde la dirección deportiva en este mercado invernal ha sido sobresaliente.

En el Coliseum resonó con fuerza la frase que el pasado 9 de enero pronunció Bordalás: "No merezco lo que me está pasando". Venía de perder contra la Real Sociedad (1-2) y de convivir con un Getafe que parecía caminar por la cuerda floja.

Dos meses después, la escena es otra. Bordalás sonríe y reparte elogios a su dirección deportiva, esa a la que llegó a cuestionar por el nivel de los fichajes y porque le parecían pocos. Ahora, el rendimiento de estos ha ensalzado el trabajo de Toni Muñoz y Gonzalo Fernández.

Un comienzo muy complicado para Bordalás

El técnico empezó la temporada con quince fichas. Durante tres jornadas ni siquiera pudo inscribir a seis jugadores -Neyou, Sancris, Kiko Femenía, Javi Muñoz, Juanmi y Abqar- por culpa del límite salarial. El nudo se desató con el traspaso de Christantus Uche al Crystal Palace por 20 millones de euros, condicionados a que disputara al menos diez partidos como titular en la Premier League.

Y aun así, el Getafe sorprendió ganando tres de los cuatro primeros partidos. Fue un espejismo. Con el paso de las jornadas se vieron las costuras. Había carencias y urgencias. Algunos fichajes -Davinchi, Sancris, Abu Kamara o Liso- llegaban con buenas maneras, pero sin experiencia en Primera División.

Las ruedas de prensa de Bordalás se convirtieron en una colección de avisos. La situación se agravó con lesiones de peso: Borja Mayoral, Juanmi, Abqar o el propio Davinchi. El técnico sobrevivió como pudo, tirando de cantera y recolocando piezas. Juan Iglesias, Djené o Mario Martín actuaron más de una vez en posiciones que no eran las suyas.

Tocó fondo en la jornada 21 con un empate en Girona que lo dejó decimoséptimo, a un punto del descenso. Hoy, tras la jornada 27, es noveno: diez puntos por encima del abismo y a cinco de Europa.

Los cinco refuerzos invernales, la clave

Durante el mercado invernal, el Getafe ha logrado las cesiones de los uruguayos Sebastián Boselli y Martín Satriano, de los argentinos Zaid Romero y Luis Vázquez y del serbio Veljko Birmancevic. Y con ellos, Bordalás le ha cambiado la cara al equipo.

Y ahora Bordalás no duda en repartir elogios: "La dirección deportiva, Toni, Gonzalo y nosotros vamos de la mano. Entendemos el fútbol de la misma manera, nuestro presidente también. Han estado muy limitados económicamente y han tenido que reinventarse, buscar chicos que estaban jugando muy poco, prácticamente nada".