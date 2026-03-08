Bordalás rebaja la efusividad del Getafe: "No hemos conseguido absolutamente nada"

El entrenador del Getafe celebra el buen momento del equipo, aunque no vende la piel del oso antes de cazarla. El Getafe sigue por buen camino hacia la permanencia, aunque aún no hay nada certificado

El Getafe pasó por encima del Real Betis y deja la permanencia encarrilada, aunque Bordalás, tras el encuentro, avisó a sus jugadores acerca del objetivo. Aún restan muchas jornadas de LaLiga y en Primera división, al igual que se sube, se baja, según quiso expresar el técnico azulón que aseguró que "no hemos conseguido absolutamente nada".

Bordalás rebaja la efusividad del Getafe tras la victoria ante el Real Betis

El entrenador del Getafe espera que a sus jugadores no les traicionen ni confundan los elogios después de acumular una sola derrota en sus últimos siete encuentros. "No hemos conseguido absolutamente nada. No es habitual disfrutar de tantas alegrías y que no nos traicionen y confundan los elogios. Estamos muy contentos y felices por la victoria. Ha sido una victoria muy trabajada. Tenemos mucho mérito de tener 35 puntos por de donde venimos de la temporada. Si en diciembre nos dicen que hubiésemos tenido estos puntos, no lo habríamos creído", comentó. Bordalás recordó que la temporada pasada, si hubiesen ganado un partido a Las Palmas, habrían conseguido la salvación. Perdieron, después acumularon siete jornadas sin ganar, y terminaron sufriendo para conseguir la permanencia. "Esto es Primera División. Disfrutar del momento y es verdad que tenemos una racha muy buena. Los jugadores han hecho a la perfección lo que pedía el partido en cada momento. Han trabajado de manera sobresaliente. Estamos muy contentos, pero esto continúa".

Bordalás destaca los nombres propios de la victoria del Getafe

En cuanto a nombres propios, Bordalás, para el meta David Soria, tuvo también más palabras de elogio: "Es nuestro capitán. Es un jugador que viene haciendo temporadas increíbles. Está en un estado de forma increíble. Aporta en el día a día con todos los compañeros. Nos ayuda muchísimo, sin ninguna duda. Hay muchos jugadores que están en un estado de forma increíble. Para eso estamos trabajando". Preguntado por Luis Milla, indicó que es un jugador que sabe lo que necesita el equipo y que a veces transmite órdenes de tranquilidad para que no haya desequilibrio con sus compañeros. "Pero a veces hay que transmitírselo a él también, se va hacia arriba con ganas. Hoy en día los equipos tienen mucha verticalidad. Muy contento con su trabajo y el de sus compañeros".

Por último, se refirió a los jugadores que ha firmado el Getafe en el mercado de invierno: "Tanto la dirección deportiva con Toni Muñoz y los técnicos vamos de la mano, igual que con el presidente. Estuvimos muy de acuerdo. Estábamos limitados a nivel económico, han tenido que reinventarse y buscar a chicos que estaban jugando muy poco, casi nada. Han venido con una ilusión enorme, el vestuario les ha recibido con los brazos abiertos. Se están dejando todo y estamos muy contentos. Ellos también están muy agradecidos al Getafe y a todos nosotros".