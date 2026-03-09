Ángel Torres, contundente tras lo sucedido contra el Betis y con la renovación de Bordalás

El presidente del conjunto azulino ha anunciado que tomará medidas para erradicar con la violencia en el Coliseum y ha dejado clara su postura sobre la continuidad del técnico alicantino

El Getafe-Betis tuvo que pararse durante aproximadamente cinco minutos por una actuación policial sobre los ultras del conjunto azulón, que intentaron acceder a la zona de los hinchas del conjunto sevillano y fueron detenidos por los cuerpos de seguridad del estado.A los siete minutos, el árbitro paró el choque justo después de que miembros de los 'Comandos Azules' y de los 'Cachorros' intentaran llegar a una de las esquinas del Coliseum cercanas al mismo fondo en el que se encuentran los hinchas más radicales del Getafe.La policía llegó a tiempo para interponerse entre ambas aficiones y después los jugadores del Getafe intentaron poner calma en una situación tensa que terminó cinco minutos después cuando se reanudó el partido

Y el presidente del Getafe, Ángel Torres, ha reaccionado con contundencia a dichos altercados ocurridos en la grada del Coliseum. Lo ha hecho en un acto celebrado con motivo de una exposición del conjunto azulón en The Style Outlets y ha anunciado que se tomarán medidas drásticas: "Vamos a expulsar a todo el que la Policía haya identificado, se llame como se llame, sea quien sea, y a todos los que se hayan cogido vendiendo el carnet".

Además, ha afirmado que no le temblará el pulso si LaLiga decide clausurar una parte del estadio como sanción: "Si a mí me cierran, que cierren, que yo les apoyaré. No voy a permitir que estas cosas ocurran en mi campo ni en ninguno".

Dos soluciónes sobre su mesa, una muy drástica

En este mismo sentido, el Getafe está estudiando la solución más radical para acabar con este tipo de hechos: "Me voy a plantear el tema de quitar la grada de animación. Insultar a los rivales, insultar a la gente, yo creo que no merece la pena. Hay que erradicar todo eso en el fútbol".

Por otro lado, la Federación de Accionistas y Socios del Fútbol Español (FASFE) ha reclamado que LaLiga obligue a los clubes a tener en sus estadios una grada debidamente acotada para la afición visitante, después de los incidentes ocurridos este domingo en el partido Getafe-Betis.

"Lo sucedido en el Getafe-Betis es una muestra de que contar con una grada específica debidamente acotada para la afición visitante debe ser una obligación que LaLiga debe incluir en los requisitos para competir, no algo que los clubes, en este caso el Getafe, puedan no tener", afirmó el colectivo.

Hay acuerdo para la renovación de Bordalás

En el capítulo deportivo, cuestionado por cómo ve la continuidad de José Bordalás en el cuadro getafense, también ha sido tajante en su respuesta: "Existe un principio de acuerdo de esperar a que estemos salvados matemáticamente para negociar su continuidad".

Eso sí, ha expresado su deseo de que el técnico siga: "Yo por mí encantado, así no tengo que ir a buscar a otro. El que siga va a depender de él".

Respecto a la plantilla, el presidente ha confirmado la renovación de David Soria, que "quiere jubilarse en Getafe", y ha anunciado que el club ejercerá la opción de compra por el canterano madridista Mario Martín, de quien ha destacado su "buen rendimiento". Sin embargo, ha supeditado otros fichajes a la necesidad de realizar ventas: "Para poder comprar hay que vender".