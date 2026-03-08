Pellegrini sobre la derrota del Betis y la mala imagen del equipo: "No creo que se hiciera un mal primer tiempo, los goles llegaron en acciones evitables"

El Real Betis, con hasta 7 cambios en el once inicial por decisión técnica, no pudo hacer frente ante un Getafe que doblegó a los verdiblancos, aunque Pellegrini destaca que su equipo no realizó "un mal primer tiempo"

El Real Betis salió malherido del Coliseum tras una dolorosa y humillante derrota ante el Getafe que se impuso por 2-0 al conjunto verdiblanco. La crispación, el derbi y, sobre todo, el partido que el jueves jugará el cuadro hispalense en la Europa league fueron protagonistas de la debacle verdiblanca en Madrid, dónde Pellegrini salió señalado por incluir hasta 7 cambios en el once titular, aunque el chileno no cree que fuese el principal problema del equipo en la derrota de la jornada 27.

Análisis de la derrota del Real Betis ante el Getafe

“Creo que hubo un claro vencedor que fue el Getafe. Tuvieron dos goles, uno en un balón intrascendente y otro en un balón arriba. Tuvimos dos o tres oportunidades al final, pero en términos generales fue un rival que nos superó. Europa no condiciona nada, venían jugando los mismos porque no había partido entre semana. Debían volver las rotaciones. No creo que se hiciera un mal primer tiempo, los goles llegaron en acciones evitables. Tuvimos el control del partido durante el primer tiempo. Ellos tuvieron dos goles. Un balón largo sin peligro y un balón intrascendente. El segundo tiempo nos faltó creatividad, Soria paró dos o tres oportunidades, pero el Getafe fue superior".

Las consecuencias del empate en el derbi ante el Sevilla

“No creo que nos haya faltado ni alma ni carácter. Hemos intentado atacar, el Getafe entró en la dinámica del partido que le gusta y lo hizo muy bien. Luego nos faltó creatividad. El derbi está terminado, pero había hoy un rival como el Getafe que siempre compite bien y atraviesa un buen momento tras ganarle al Real Madrid. Hasta el gol, ellos no tiraron a Valles”.

El compromiso europeo del próximo jueves ante el Panathinaikhos

“Tenemos un partido el jueves que es muy importante. Hubiese sido importante sumar, pero mantenemos la misma distancia y ahora llega el duelo ante el Celta en casa. No eran fáciles estos tres puntos, no tuvimos la creatividad para haberlos conseguido. Hubo un rival que nos ganó justamente, Ahora tenemos al Celta, van por debajo nuestro y es muy importante. Eran tres puntos que no eran fáciles y el de forma justa en su casa nos ganó".

El cambio del 'Cucho' Hernández, a pesar de ser el mejor del Betis en el partido

“Ya jugó el partido pasado, viene poniéndose en forma y no quisimos darle más minutos al final. Viene en una buena recuperación”.