Alineaciones Getafe - Betis: alineación probable de Getafe CF y Real Betis en la jornada 27 de LaLiga

José Bordalás y Manuel Pellegrini estuvieron nominados a Mejor Entrenador de LaLiga en el mes de febrero por el buen inicio de segunda vuelta de sus respectivos equipos, que se enfrentan este domingo en el Coliseum

El estadio Coliseum acoge en la sobremesa de este domingo un duelo entre el Getafe CF de José Bordalás y el Real Betis de Manuel Pellegrini, en un partido correspondiente a la jornada 27 de LaLiga EA Sports entre dos equipos que han empezado muy bien la segunda vuelta: 11 puntos de 18 han sumado en los seis últimos encuentros tanto los azulones como los verdiblancos, donde el técnico chileno ha mantenido a 10 titulares durante todo el mes de febrero antes de que el regreso de la UEFA Europa League le invite a recuperar sus clásicas rotaciones entre competiciones.

El once del Getafe

José Bordalás dio un día de descanso después de la victoria del lunes ante el Real Madrid (0-1) y el Getafe CF volvió el miércoles al trabajo pendiente del estado de varios de sus futbolistas de su equipo, que ha notado mucho los cinco refuerzos en el mercado invernal. Permanecen como bajas confirmadas ante el Real Betis tanto Abu Kamara, con una fractura de metatarsiano, como Davinchi, operado del menisco.

Además, siguen sin estar recuperados el exverdiblanco Juanmi Jiménez, con molestias, y Borja Mayoral, en la (supuesta) recta final tras someterse a una artroscopia de rodilla a finales de diciembre. Además, Adrián Liso no podrá jugar por sanción, pues fue expulsado por doble amarilla en el Bernabéu; pero vuelven Djené Dakounam y Abdel Abqar tras cumplir sus respectivos castigos. No habrá muchos cambios en el once.

David Soria es fijo en la portería, Diego Rico hizo un buen partido en su vuelta al carril zurdo mandando al derecho a Juan Iglesias, con opciones de volver a la zurda si vuelven Djené y Abqar, los únicos que optan a romper la línea de centrales formada por Sebastián Boselli, Domingos Duarte y Zaid Romero.

El capitán azulón, de hecho, había jugado últimamente de pivote; pero ahí funciona la dupla Mauro Arambarri - Luis Milla, dejando a Kiko Femenía en una versión ofensiva para completar el ataque junto a los refuerzos invernales Martín Satriano, el héroe del Bernabéu, y Luis Vázquez, diferencial desde su fichaje invernal.

El once del Betis

Pellegrini recupera a Valentín Gómez, después de cumplir en el derbi un partido de sanción, y cuenta con todo el grupo menos los tres lesionados de larga duración: Sofyan Amrabat, Isco Alarcón y Giovani Lo Celso. Marc Roca inició la semana al margen del grupo, pero se reincorporó sin problemas; lo mismo que Aitor Ruibal, con molestias en una rodilla, y Antony dos Santos, quien además de la pubalgia ha estado mermado por un proceso febril.

Después de tres semanas completas para preparar las tres últimas citas de LaLiga, el técnico del Betis deberá volver a dividir su atención, pues el jueves visita al Panathinaikos en la ida de los octavos de final de la Europa League. De los últimos cuatro partidos, repitió once en tres y en el derbi sólo introdujo un cambio -la vuelta del Cucho Hernández tras pasar algo más de un mes de baja-.

El espectacular nivel de Álvaro Valles en la portería, la compactada medular con Marc Roca, Pablo Fornals y un Álvaro Fidalgo que ha caído de pie en el equipo; el rol dominante de Ez Abde y Antony en el trío de ataque; el buen tono de Ricardo Rodríguez, el alto rendimiento de la dupla defensiva formada por Diego Llorente y Natan de Souza...

Todo invita a pensar que Pellegrini mantendrá en Getafe bastante de lo que funciona (10 puntos de 12), que el grueso de las rotaciones esperará al jueves y que en el Coliseum se limitarán a Ángel Ortiz (o Bellerín), Marc Bartra, Nelson Deossa y, si acaso, Valentín Gómez (o Junior Firpo).

Alineaciones probables del Getafe - Betis de LaLiga

Getafe CF: David Soria; Juan Iglesias, Boselli, Duarte, Romero, Diego Rico; Arambarri, Milla; Kiko Femenía, Martín Satriano y Luis Vázquez.