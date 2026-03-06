El curioso motivo por el que Adrián Liso será baja ante el Betis

El extremo zaragozano vio la segunda amarilla en el Bernabéu por desplazar el balón en el 97 al confundir una falta con el pitido final del partido

El atacante Adrián Liso se perderá el encuentro de este domingo 8 de marzo a partir de las 16:15 horas entre el Getafe CF y el Real Betis en el Coiliseum por una curiosa razón. Bueno, en realidad se ausentará por sanción, habida cuenta de que le cayó un partido por su doble amarilla contra el Real Madrid, aunque lo extraño y particular reside en la forma en que vio la segunda amonestación, ya en el minuto 97. La explicación llegó durante el vídeo de celebración en el vestuario visitante del Santiago Bernabéu que difundió la entidad azulona.

"Pensaba que había acabado; he visto a éstos del banquillo salir y la he tirado", se quejaba el extremo zurdo, con quien bromeaba Diego Rico: "¿Querías perder tiempo o qué, cabrón?". Para quien tuviera dudas, Juan Iglesias resumía el incidente: "Ha pensado que había terminado el partido y la tiró fuera". La euforia por el 0-1, gracias al golazo de Martín Satriano, restó dramatismo a la situación, pues todos los protagonistas se centraron en un triunfo que dispara a los madrileños hasta la posición undécima, con 32 puntos, ocho sobre el descenso.

El 'daño' a José Bordalás es menor tras el mercado invernal, puesto que de las últimas alineaciones se infiere una modificación del sistema desde el 1-5-3-2 a una especie de 1-5-2-2-1, con Satriano cayendo a la banda izquierda y Kiko Femenía como interior diestro, ambos por delante de una pareja de pivotes formada por Mauro Arambarri y Luis Milla, aunque Dakonam Djené, ya habilitado, podría tener sitio bien entre los tres centrales o más adelante, variando alguna pieza.

Juanmi y Mayoral, serias dudas ante el Betis

Aparte de Adrián Liso por sanción, el Getafe CF contará este fin de semana contra el Real Betis con las ausencias obligadas de Abu Camara y David Cordón 'Davinchi', cerca de volver ambos tras superar una fractura del metatarsiano y una operación de menisco, respectivamente. Ya está disponible Djené Dakonam, expulsado contra el Sevilla FC por un plantillazo a Gabriel Suazo. En cuanto a Juanmi Jiménez y Borja Mayoral, no abandonan el apartado de serias dudas por el momento.

De esta forma, el ex verdiblanco se ha quedado fuera de las últimas listas por unas molestias sin determinar, mientras que el ariete de Parla se recupera de una artroscopia en la rodilla derecha tras ser intervenido a finales de diciembre de 2025. El otrora merengue está pendiente del alta médica para reincorporarse con normalidad a los entrenamientos. El rodillazo en la cara de Antonio Rüdiger a Diego Rico no ha tenido secuelas para el lateral izquierdo azulón.