Situación crítica de Juanmi en su reencuentro con el Betis

Traspasado al Getafe por 1,2 millones el verano pasado, el delantero está viviendo una pesadilla ahora que llega el Betis al Colisuem

El Betis necesita retomar la senda del triunfo en su salida al Coliseum después de dos empates en casa, el último en el derbi después de ir ganando 2-0. Enfrente tendrá a un Getafe que llega en su mejor momento de la temporada tras imponerse en el Santiago Bernabéu.

Cita en la que los verdiblancos se reencontrarán con un exbético que en su momento, especialmente en la campaña 21/22, dio alegrías al beticismo, pero que ahora atraviesa por una situación crítica en las filas del Getafe, caso del delantero Juanmi Jiménez.

El Betis hizo caja por Juanmi en verano

Cabe recordar que el pasado verano, el punta, cedido seis meses en el Coliseum, se convirtió oficialmente en futbolista azulón tras consumarse la obligación de compra pactada en el préstamo en el caso de permanencia. Así, el Betis se embolsó 1,2 millones de euros por su traspaso por un futbolista que no contaba para Pellegrini y que en la 23/24 estuvo cedido en el Al-Riyadh y en el Cádiz.

Lo cierto es que el punta malagueño afronta este partido sumido en el ostracismo, pues no entra en los planes de Bordalás a pesar de que ha rentabilizado sus minutos, sobre todo en la Copa del Rey, pues ha anotado cinco goles -cuatro en el torneo copero y uno en LaLiga- y servido dos asistencias en 386 minutos repartidos en 11 partidos.

De esta forma, Juanmi no pisa el terreno de juego desde el pasado 18 de enero, cuando disfrutó de sus últimos minutos como azulón en el choque contra el Valencia, en el que entró en el campo en la fase final.

Fuera de las últimas convocatorias

En los seis últimos partidos ligueros no ha gozado de oportunidades, si bien esta no es la peor noticia para el de Coín, pues en tres duelos ni siquiera entró en la convocatoria. De hecho, acumula dos jornadas seguidas en la grada, en la derrota contra el Sevilla en casa y en el asalto a Chamartín, y tiene pocas opciones de vestirse de corto contra su exequipo.

La realidad es que solo ha sido titular en la Copa del Rey y que en ningún momento ha disfrutado de protagonismo, pero la llegada en enero de dos nuevos delanteros, Luis Vázquez y Martín Satriano le han cerrado la puerta definitivamente del once y también de las convocatorias.

Juanmi tiene contrato hasta 2027, pero lo más seguro es que este verano, a sus 32 años, busque un nuevo destino para recuperar la continuidad perdida en el epílogo de su carrera.