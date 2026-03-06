Pellegrini, sobre las rotaciones, la gestión de la portería, los plazos de Amrabat y la lesión desconocida de Ruibal

El 'Ingeniero' aclara que el vendaje que lucía el '24' se debe a una antigua dolencia de menisco "que cada cierto tiempo le produce cierto dolor"

"El equipo llega bien. Igual que siempre; cuando termina el partido, el lunes o el martes, hacemos un análisis con toda la parte positiva y con toda la parte negativa. Y el fútbol te exige nuevamente que a los pocos días tengas que volver a jugar, así que estamos concentrados ahora en el partido siguiente. El equipo sale siempre a buscar los partidos. Hacemos el primer gol e intentamos mantenernos buscando el segundo. Lo importante también es que el Real Betis en la segunda vuelta, en los siete partidos que hemos jugado, es el segundo que más puntos ha sacado. Real Madrid con 15 y nosotros con 14. Entonces, más que la cosa puntual que siempre se está revisando, es el aspecto general", aseveraba Manuel Pellegrini.

El 'Ingeniero' habló también en la víspera de la visita al Coliseum de Getafe de la vuelta de las rotaciones tras un mes sin 'distracciones' intersemanales por la eliminación en Copa del Rey ante el Atlético de Madrid y el pase directo a octavos de final de la Europa League, tregua que termina ya. Sin embargo, no desveló sus cartas: "No, por el momento no hay un portero de LaLiga y otro de UEL. En este momento está jugando Álvaro (Valles), que lo está haciendo bien. Ya veremos después, cuando nos toque jugar tras el jueves, si se mantiene él o entran Pau (López) o Adrián (San Miguel), que también lo están haciendo también bien.Pero vamos viendo partido a partido. Hoy día nos toca LaLiga e intentaremos entrar con el once que creemos que es mejor para sacar esos puntos". Además, analizó otros nombres propios.

Amrabat ya hace trabajo de campo

"Bueno, la evolución de Sofian (Amrabat) es muy importante; y la iremos viendo en la medida que esté haciendo más trabajo en el campo. Por ahora está trabajando aparte, ni siquiera con el grupo. Para el parón todavía nos faltan dos semanas, así que vamos a ver si pudiera estar. Quizás sería un poco justo, pero nos va a ir demostrando el trabajo que va haciendo a medida que lo va aceptando".

El Getafe viene de ganar en el Bernabéu

"Primero, independientemente de ese resultado, lo valoro como un rival muy difícil, como son todos en la Liga española; así lo muestran los resultados semana tras semana de todos los equipos, no solamente de los nuestros. Obviamente que está en un momento bueno, así lo indican también los marcadores. Un momento de mayor confianza, quizás, respecto a un tiempo atrás, pues ha sido siempre un rival muy difícil en su campo".

Frustración post derbi

"No me sorprendió, porque sabemos todos la pasión que genera el derbi aquí en Sevilla. Obviamente, nosotros somos los primeros a los que nos habría gustado ganar. Con eso, habríamos ganado los tres últimos derbis seguidos. Hemos ganado dos y empatado uno. También me produce una profunda satisfacción ver que un empate ya no es satisfactorio. Por otro lado, los partidos son así. Hicimos un muy buen primer tiempo. Quisimos salir en el segundo a rematar el partido. No pudimos hacerlo por diferentes circunstancias, de las cuales yo también me considero responsable. Pero eso no quiere decir que el equipo vaya a tener un bajón o haber subestimado al rival; ni mucho menos. Se nos dio mal el segundo tiempo como se nos dio bien el primero".

Isco y Lo Celso, con paciencia

"Isco Alarcónb también ha ido evolucionando bastante bien en su recuperación. Igual no va a ser un jugador que pueda estar hasta después del parón. Veremos si se logra ya integrar en los trabajos grupales. Una vez que se integra el grupo, siempre son unas dos semanas para recuperarse. Así que tanto él como Gio (Lo Celso), yo creo que ninguno de los dos está para antes del parón".

Aitor Ruibal

"Aitor Ruibal ya hace varios meses atrás que tuvo una pequeña molestia en un menisco. No una molestia muy grande, pero cada cierto tiempo le produce un cierto dolor. Con todo, está en condiciones de ser citado y en condiciones de jugar".

Deossa

"Ya veremos el once inicial que parte contra el Getafe CF. Seguro que Nelson Deossa va a estar citado dentro de los 23 que estamos para cada uno de los últimos partidos. Los jugadores tienen etapas mejores, etapas peores. Momentos que juegan más, momentos que juegan menos. El equipo venía jugando solamente una vez por semana y viene con muy buenos resultados. Así que por distintos motivos quedó el once inicial con pocas variantes. Pero nuevamente reaparecen los partidos de los jueves y creo que cada uno va a tener la oportunidad. Y cuando la tienen, deben saber aprovecharla".

Bellerín y Junior

"Los dos por lo menos ya están haciendo trabajo normal. Han reaparecido ya en el banco los últimos partidos. Los dos han tenido también una lesión bastante larga. Como dije, el equipo viene con una muy buena racha de resultados y solamente jugando una vez a la semana. Así que todavía no han tenido la oportunidad de reaparecer. Pero seguramente a los dos los veremos luego en algunos de los partidos".

Panathinaikos

"Por supuesto que es un rival importante. Tiene una historia y una tradición muy importante en el fútbol griego. Ha jugado también muchísimas veces Champions y UEL. Así que tiene costumbre de estar en ese tipo de competiciones. Para mí, personalmente, la verdad que no califico los equipos más difíciles o más fáciles de acuerdo a lo que hayan hecho anteriormente, sino mirando el momento en que estamos nosotros. Tenemos que intentar, después de terminar el partido en Getafe, centrarnos en esa eliminatoria de UEL. Sería importantísimo dar un paso a la ronda siguiente. Y, para eso, tenemos que hacer un partido completo. Para eso tenemos un plantel exigido para tratar de jugar ahora en las dos competiciones que estamos. Es un alto nivel aún mayor y ya veremos cada uno de los partidos cuáles son los que inician".

Nikita Doronins

"Nikita Doronins no va citado. Normalmente, cuando falta algún jugador para completar lo que necesitamos para el trabajo que vamos a hacer, traemos jugadores de las divisiones tanto juveniles como del filial. Así van conociéndonos, se van integrando al primer equipo, y ya le toco a él".

Pablo García

"Me alegro mucho por Pablo García, de que haya querido jugar el derbi chico contra Sevilla FC el día de hoy. Yo creo que a él le viene bien, porque ha estado un poco sin fútbol. Hacer fútbol, seguir integrado en su división. Va a seguir entreándose con nosotros. Un jugador que está absolutamente considerado como una promesa para el futuro. Como todos los jugadores, tienen momentos mejores, momentos peores. Le ha tocado jugar menos, como dije además, porque hemos mantenido un equipo durante los últimos partidos. Pero Pablo sigue exactamente su mismo trayecto. Va a seguir en el primer equipo y es un jugador que tiene mucho futuro".