Aitor Ruibal regresa en la penúltima sesión antes de viajar a Getafe

El carrilero catalán, que trabajó este jueves en el gimnasio, se ejercita con el grupo sin problemas, aunque con un vendaje bajo su rodilla derecha

El retorno con el grupo de Aitor Ruibal, ausente en la víspera por un reparto de cargas que le llevó al gimnasio de la Ciudad Deportiva Luis del Sol, fue la gran novedad de la sesión del Real Betis de este viernes en Los Bermejales, que arrancó con la habitual charla de cinco minutos de Manuel Pellegrini, a la que siguió un pasillito a Sergi Altimira por sus 100 partidos como futbolistas del conjunto heliopolitano. Fue también el segundo entrenamiento con el grupo de un Antony Matheus dos Santos vigilado de cerca por Brasil para el Mundial de 2026, sobre todo ahora que la grave lesión de Rodrygo Goes deja un hueco en la vanguardia de la 'verde-amarelha'. El '7' ha aparcado sus molestias de pubis y dejado atrás un proceso gripal.

El carrilero derecho lució un vendaje bajo su rodilla derecha, aunque no tendrá problemas a priori para partir de inicio este domingo 8 de marzo a partir de las 16:15 horas en el Coliseum ante el Getafe CF, cuando estará disponible ya Valentín Gómez una vez cumplida en El Gran Derbi su sanción por acumulación de amonestaciones. Las tres únicas bajas obligadas serán las de los lesionados de larga duración Giovani Lo Celso, Isco Alarcón y Sofyan Amrabat. El último ya trabaja en solitario desde principios de semana para regresar en las próximas semanas tras su artroscopia en el tobillo derecho, que tuvo lugar un mes después que la del costasoleño, aunque éste va más lento en su rehabilitación para evitar posibles recaídas.

Nikita Doronins, único refuerzo por 'culpa' del derbi chico

Como de costumbre, Manuel Pellegrini ha tirado de la cantera para completar ejercicios y partidillos, máxime con las tres bajas por lesiones de larga duración y la de Pablo García por la decisión conjunta de que refuerce este viernes al Betis Deportivo en el 'derbi chico', lo que le ha hecho ejercitarse gran parte de la semana con el primer filial. Además, para no restar efectivos a Dani Fragoso, los Germán García, Adrián Martín y Jorge Luis García, que se ejercitaron con los mayores' martes y/o miércoles y jueves, dejaron solo a Nikita Doronins, único representante de los escalafones inferiores. El ariete letón de 17 años y 1,88, reclutado en el verano de 2024 de la SD Huesca, juega en el juvenil A, si bien ya ha ido citado en alguna ocasión en Primera RFEF.