Reacción a las crecientes críticas a Manuel Pellegrini y pistas del Betis 26/27

El club verdiblanco, en palabras de Manu Fajardo, zanja rumores sobre el Ingeniero y reacciona a los reproches desde la grada con una afirmación que elimina dudas

La memoria en el fútbol destaca por su corto alcance, a veces mínimo, hasta el punto de que se olvida en un santiamén un cúmulo de circunstancias positivas por un mal resultado, como le ha ocurrido justamente a Manuel Pellegrini después del empate en el derbi.

No en vano, pese a presentar el Betis uno de los mejores puntajes de la historia, al técnico le han llovido numerosas críticas por parte de la afición, algunas incluso señalando que el equipo verdiblanco necesita otro entrenador.

Una dureza complicada de entender por los números del chileno y el crecimiento experimentado desde que llegó, pero no han sido precisamente aisladas y se han sumado estos días a la reaparición de los rumores sobre la selección chilena por la cláusula en su contrato que le liberaría si él decidiera dar el salto ya al combinado de su país.

El club reacciona a las críticas y rumores sobre Pellegrini

Especulaciones y reproches que han propiciado una reacción inmediata por parte del club, que no duda en ningún momento de la continuidad del 'Ingeniero' y confía plenamente en su trabajo.

De este modo, Manu Fajardo, director deportivo verdiblanco, afirma con rotundidad que Pellegrini mantiene una gran ilusión que es inmune a las críticas por muy injustas que puedan llegar a ser.

"La relación es de máxima confianza. Nos demostramos que en los mejores y los peores momentos existe la mejor relación. Aprendo mucho de él, es una persona excelente, a pesar de su edad, y haber ganado todo, sigue teniendo ilusión. Aprendo mucho en el día a día. Él es un ejemplo", señaló Fajardo en el pódcast Somos invisibles, donde mostró su agradecido con el míster.

"Mi relación es muy buena. Es una relación de máximo respeto, personal y profesional. Mucho agradecimiento por mi parte, porque cuando yo asumo el rol de director deportivo tengo 37 años, que Manuel hablase públicamente en reiteradas ocasiones de la labor que estaba haciendo, poniendo en valor los mercados y mostrando su satisfacción, en momentos de dudas, porque al final yo no dejaba de ser un niño, te respalda. Agradecido siempre", señaló.

Además, en otro de cosas, Fajardo se refirió al nivel de intervencionismo de Pellegrini a la hora de fichar y a los planes para el próximo mercado. "Manuel no interviene tanto. En enero firmamos a Fidalgo y Manuel no opina en demasía. Llevamos tres años trabajando juntos, yo sé el gusto de Manuel, he ganado su credibilidad porque han venido hombres que han sido importantes. Él habla de posiciones, pero el control del mercado lo tiene nuestro equipo", señaló Fajardo, que dio más detalles.

Las decisiones ya tomadas para la planificación 26/27

"Él me puede decir que por las bajas de Isco o Gio necesitamos pausa en el centro del campo, talento y control, y yo le digo Álvaro Fidalgo. Al igual que cuando fuimos por el Cucho. Le dije que este era el delantero. Él entra dentro de la comunicación", indicó el director deportivo, que ofreció pistas sobre la planificación 26/27: "Ya tenemos posiciones claras que tenemos que reforzar para verano, sé lo que le gusta y conforme se vaya acercando el momento le suelto nombres".