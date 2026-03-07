30 aniversario

La portada de ESTADIO Deportivo para el sábado 7 de marzo de 2026

La fecha para el regreso a los terrenos de juego de Isco abre la portada de ESTADIO Deportivo de este sábado , con cabida también para la crónica del derbi chico, el 'no' del TAD al Sevilla y el triunfo del Real Madrid

La portada de ESTADIO Deportivo para el sábado 7 de marzo de 2026

La portada de ESTADIO Deportivo para el sábado 7 de marzo de 2026IMAGO

Álvaro PalomoÁlvaro Palomo 1 min lecturaSin comentarios

La portada de ESTADIO Deportivo para el sábado 7 de marzo de 2026:

- FECHA PARA LA MAGIA

Pellegrini reveló que la estrella verdiblanca evoluciona bastante bien y que podrá estar listo para después del parón de marzo, mientras que Giovani Lo Celso dio un paso adelante en su recuperación al trabajar ya sobre el césped

- PABLO GARCÍA DECANTA EL DERBI

El Betis Deportivo gana el duelo de filiales por 3-1 con doblete del de Alcosa tras un grave error nervionense

- EL TAD RECHAZA EL RECURSO SEVILLISTA

El Tribunal Administrativo del Deporte deniega la suspensión cautelar de la sanción de Almeyda, que tampoco estará ante el Rayo

- LA SUERTE SE ALÍA CON EL REAL MADRID

Los de Arbeloa se imponen al Celta (1-2) con un gol afortunado de Valverde en el último suspiro tras un remate al poste de Aspas

Estadio DeportivoEstadio Deportivo
Cerrar Popup
INICIAR SESIÓN
REGÍSTRATE
¿Tienes cuenta?
Bienvenid@ a Estadio Deportivo
Inicia sesión con:
Registrate con tu usuario de:
O haz login a través de tu e-mail
O registrate con tu e-mail
Nombre
Contraseña
Mostrar contraseñaOcultar contraseña
Seguridad:

¿Olvidaste la contraseña?

Entrar

¿Aún no tienes cuenta? Regístrate

¿Ya tienes cuenta? Inicia sesión

Estadio DeportivoEstadio Deportivo
Cerrar Popup
Restablecer contraseña
Introduce tu correo electrónico para restablecer tu contraseña
Enviar email
Volver atrás
Volver
Estadio DeportivoEstadio Deportivo
Cerrar Popup
Icono
Échale un ojo a tu email
Hemos enviado un email a para el restablecimiento de la contraseña.
Si no ha llegado, revisa tu carpeta de spam.
¿No te ha llegado nada aún?
Enviar email