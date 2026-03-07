La fecha para el regreso a los terrenos de juego de Isco abre la portada de ESTADIO Deportivo de este sábado , con cabida también para la crónica del derbi chico, el 'no' del TAD al Sevilla y el triunfo del Real Madrid

La portada de ESTADIO Deportivo para el sábado 7 de marzo de 2026:

- FECHA PARA LA MAGIA

Pellegrini reveló que la estrella verdiblanca evoluciona bastante bien y que podrá estar listo para después del parón de marzo, mientras que Giovani Lo Celso dio un paso adelante en su recuperación al trabajar ya sobre el césped

- PABLO GARCÍA DECANTA EL DERBI

El Betis Deportivo gana el duelo de filiales por 3-1 con doblete del de Alcosa tras un grave error nervionense

- EL TAD RECHAZA EL RECURSO SEVILLISTA

El Tribunal Administrativo del Deporte deniega la suspensión cautelar de la sanción de Almeyda, que tampoco estará ante el Rayo

- LA SUERTE SE ALÍA CON EL REAL MADRID

Los de Arbeloa se imponen al Celta (1-2) con un gol afortunado de Valverde en el último suspiro tras un remate al poste de Aspas