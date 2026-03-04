La portada de ESTADIO Deportivo para el jueves, 5 de febrero de 2026

El análisis del primer fichaje sevillista para la 26/27 por un experto en fútbol ecuatoriano copa la portada de ESTADIO Deportivo para este jueves, con cabida también para secuelas del derbi, la lesión de Peque y el pase a la final copera de la Real Sociedad

La portada de ESTADIO Deportivo para el jueves, 5 de febrero de 2026IMAGO

La portada de ESTADIO Deportivo para el jueves 5 de marzo de 2026:

- "TRIUNFARÁ EN EL SEVILLA"

Anunciado el acuerdo antes del derbi, desde Ecuador aseguran a ESTADIO Deportivo que Patrik Mercado está listo para dar el salto a Europa, como lo hicieron otros compatriotas jóvenes con anterioridad, y que el Sevilla acierta de pleno, porque reúne las cualidades para hacerse un nombre en el fútbol español

- EL DERBI TODAVÍA COLEA

Antony pide disculpas, Juanlu compara su expulsión con lo que hizo el brasileño y Disciplina impone una sanción menor al Betis por el lanzamiento de objetos

- PEQUE, BAJA POR UNA LESIÓN SEVERA

Sufre una rotura parcial del ligamento lateral interno del tobillo izquierdo y estará fuera de cuatro a seis semanas

- LA REAL SOCIEDAD, A LA FINAL DE LA COPA DEL REY

Un gol de Oyarzabal de penalti en el epílogo del derbi vasco sentencia el pase de los donostiarras, que se jugarán el título con el Atlético