Sofyan Amrabat y Martín Satriano son los dos nombres propios de la primera página de ED tras un lunes de picante regusto de El Gran Derbi que Real Betis y Sevilla FC disputaron el domingo en la jornada 26 de LaLiga EA Sports, clausurada este lunes con el enésimo batacazo del Real Madrid: derrota en casa ante el Getafe CF y a cuatro del FC Barcelona

La portada de ESTADIO Deportivo para el martes, 3 de marzo de 2026, tiene como protagonista principal a Sofyan Amrabat, centrocampista defensivo del Real Betis que fue fichado el pasado verano y que se ha convertido en un 'refuerzo de marzo' para Manuel Pellegrini. Además, Sevilla vivió este pasado lunes una picante resaca de El Gran Derbi del domingo, con varios focos de tensión y estados de ánimo muy diversos. Otro de los nombres del día es el de Martín Satriano, que asaltó el Santiago Bernabéu dejando al Real Madrid a cuatro puntos del liderato de LaLiga EA Sports.

Sofyan Amrabat, fichaje de primavera para el Real Betis

"Estoy muy bien; espero volver pronto y ayudar al Betis", asegura Sofyan Amrabat ante las cámaras de ESTADIO Deportivo, que captaron su llegada al aeropuerto de Sevilla tras realizar en Países Bajos la primera parte de su recuperación. Este martes se ejercitará en la Ciudad Deportiva Luis del Sol, aún al margen del grupo, en la vuelta al trabajo del equipo verdiblanco tras el palo en El Gran Derbi.

Un palo en lo anímico y en el sentido más literal, pues con el tiro de Ez Abde a la madera justo después de que el Sevilla FC hiciese el definitivo 2-2 ya van 14 disparos al poste en las 26 jornadas disputadas en lo que va de LaLiga EA Sports, lo que ha supuesto una merma de ocho puntos para los pupilos de Manuel Pellegrini.

Resaca picante en El Gran Derbi

El derbi del pasado domingo dejó un regusto dulce en Nervión, por levantar el 2-0 en La Cartuja, y amargo en Heliópolis; pero en ambos con un tono picante en ambas mitades de Sevilla en un lunes repleto de dardos cruzados por redes sociales entre las cuentas de ambos clubes hispalenses.

En lo deportivo, reivindicación de Alexis Sánchez en medio de las críticas, tirando de conocimiento de sus propias cualidades y de las de sus propios compañeros: "Sé que Oso le pega muy bien al balón (...) La pelota que me puso fue impresionante".

El Getafe sacude LaLiga: el Real Madrid se ofusca en su mediocridad

Real Madrid 0-1 Getafe CF. El equipo azulón se lleva los tres puntos con un golazo de Martín Satriano en la primera parte y resiste con su habitual orden en la enésima decepción de la temporada para el Santiago Bernabéu. Sin Kylian Mbappé, lesionado hasta habrá que ver cuándo, los blancos no consiguen materializar ni una sola de las muchísimas llegadas claras que tuvieron a pesar del mal juego.

Con este nuevo pinchazo del Madrid, el FC Barcelona se escapa otra vez en el liderato: a 4 puntos. Para colmo, Arbeola pierde a Dean Huijsen, que vio la quinta amarilla y a Franco Mastantuono, expulsado por roja directa. El mismo castigo que el argentino debió haberlo sufrido Antonio Rüdiger por una violenta acción sobre Diego Rico.