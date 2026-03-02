Real Madrid 0-1 Getafe: Satriano silencia el Bernabéu y complica el título a los blancos

El Getafe CF conquista el Santiago Bernabéu tras imponerse 0-1 al Real Madrid CF y agita la lucha por LaLiga

El Real Madrid sufrió un inesperado revés en el Santiago Bernabéu al caer por 0-1 frente al Getafe CF en la jornada 26 de LaLiga. El conjunto azulón firmó una actuación sólida y eficaz, mientras que los blancos, sin brillo ni contundencia, dejaron escapar tres puntos que pueden resultar determinantes en la pelea por el título.

El duelo, disputado en lunes, medía a dos equipos con metas distintas: los de Álvaro Arbeloa necesitaban ganar para no perder de vista al liderato, mientras que el bloque dirigido por José Bordalás buscaba alejarse definitivamente de la zona baja y mirar hacia cotas más ambiciosas.

Primera parte: intensidad visitante y golpe certero

Desde el pitido inicial, el Getafe mostró personalidad. Presionó arriba y dificultó la salida de balón madridista. La primera cartulina amarilla llegó pronto, para Kiko Femenía, en un aviso de la intensidad que marcaría el choque.

El Madrid tuvo opciones claras antes del descanso. Vinícius Jr. se topó con un inspirado David Soria en un mano a mano, y poco después Arda Güler obligó al guardameta azulón a intervenir con una gran parada. Sin embargo, cuando mejor parecían los locales, llegó el mazazo.

En el minuto 38, Martín Satriano aprovechó un balón suelto en la frontal para conectar una volea espectacular que se coló en la escuadra, imposible para Thibaut Courtois. El tanto silenció el estadio y dio alas a un Getafe que se marchó al descanso con ventaja y sensaciones muy positivas.

Segunda mitad: dominio sin premio

Tras la reanudación, el Real Madrid asumió el control del balón, pero sin profundidad ni claridad en los metros finales. Arbeloa movió el banquillo en busca de reacción, introduciendo piernas frescas y mayor dinamismo ofensivo.

Las ocasiones más claras llegaron en el tramo final. Antonio Rüdiger estuvo cerca del empate con un remate que rozó el segundo palo, y Rodrygo Goes también lo intentó sin fortuna. No obstante, el gran protagonista del segundo acto fue David Soria, decisivo bajo palos y firme en cada intervención.

El encuentro se endureció con varias amonestaciones por parte del colegiado Alejandro Muñiz, hasta desembocar en un final tenso. Franco Mastantuono fue expulsado con roja directa en el descuento, y Adrián Liso también terminó viendo la segunda amarilla.

Un triunfo histórico en Chamartín

La victoria tiene un valor especial para el Getafe, que no ganaba en el feudo blanco desde hacía 18 años. Además, el resultado deja al Madrid a cuatro puntos del liderato, actualmente en manos del FC Barcelona, que había vencido en su compromiso previo.

Los silbidos despidieron a un equipo blanco falto de ideas y contundencia, en una noche que puede marcar un antes y un después en la temporada liguera.

Ficha técnica

Real Madrid CF: Courtois; Trent, Rüdiger, Alaba, Carreras; Tchouameni, Arda Güler, Fede Valverde; Thiago Pitarch, Gonzalo, Vinícius Jr. Rodrygo (55’), Huijsen (55’), Carvajal (55’), Mastantuono (70’), Brahim (87’).

Getafe CF David Soria; Juan Iglesias, Boselli, Domingos Duarte, Zaid Romero, Diego Rico; Kiko Femenía, Luis Milla, Arambarri; Satriano, Luis Vázquez. Liso (58’), Mario Martín (70’), Abqar (91’).

Gol: 0-1, Satriano (38’).

Expulsiones: Mastantuono (95’), Liso (96’).

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 26 de LaLiga EA Sports disputado en el Santiago Bernabéu