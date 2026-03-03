Arbeloa confía pese a la derrota: “Después de perder todo se ve negro, pero seguimos vivos”

Álvaro Arbeloa asume la responsabilidad tras la derrota del Real Madrid CF y lanza un mensaje de fe en la pelea por LaLiga

El técnico del Real Madrid compareció ante los medios después de la derrota frente al Getafe CF en el Santiago Bernabéu, un resultado que supone un duro revés en la carrera por LaLiga. El conjunto blanco se vio superado por un rival sólido en defensa y eficaz en ataque, que se llevó el triunfo gracias a un tanto espectacular de Martín Satriano.

El golpe deja al Madrid a cuatro puntos del FC Barcelona y complica seriamente sus aspiraciones en el campeonato doméstico. Además, el choque terminó con las expulsiones de Franco Mastantuono y Adrián Liso, un desenlace que añadió más tensión a una noche ya complicada para los locales.

“Quedan 36 puntos y nadie se va a rendir”

Arbeloa quiso transmitir un mensaje de firmeza pese al mal resultado. “Restan 36 puntos y nuestro único objetivo es intentar ganarlos todos. Aquí nadie baja los brazos. Esto es el Real Madrid y no vamos a renunciar a nada”, afirmó.

El entrenador reconoció que la distancia de cuatro puntos respecto al liderato es significativa, pero insistió en que el equipo mantiene la confianza en poder reducirla. “Después de una derrota todo se ve oscuro, pero seguimos creyendo que podemos recortar la diferencia”, aseguró.

Análisis del partido y autocrítica

En su valoración del encuentro, Arbeloa consideró que su equipo generó oportunidades suficientes como para obtener un mejor resultado. “Tuvimos ocasiones más claras que el Getafe. Intentamos marcar desde el primer minuto y creamos situaciones para hacerlo. El fútbol no siempre premia el merecimiento”, explicó.

El preparador también destacó el buen planteamiento del conjunto azulón. “Sabíamos que sería un rival incómodo, muy cerrado y ordenado. Han hecho un gran trabajo defensivo y aprovecharon su momento”, comentó.

Además, asumió la responsabilidad por la derrota. “Si hay un responsable soy yo. Podemos jugar mejor y eso depende de mí. No tengo nada que reprochar al esfuerzo de mis futbolistas”, manifestó con contundencia.

Dependencia ofensiva y bajas sensibles

Arbeloa admitió que el equipo tiende a cargar el juego ofensivo sobre Vinícius Jr., aunque subrayó que deben diversificar sus recursos. “Debemos ser capaces de generar peligro por ambos costados. No podemos depender de una sola vía”, indicó.

Cuestionado por las ausencias de jugadores clave, evitó escudarse en las bajas. “Cuando se pierde siempre se recuerda a los futbolistas importantes, pero no voy a poner excusas. Tenemos calidad suficiente para ganar estos partidos”, afirmó.

Cambios y decisiones tácticas

El técnico explicó que las sustituciones buscaron aumentar la agresividad y la profundidad. La entrada de Carvajal pretendía abrir el campo, mientras que otros movimientos respondieron a cuestiones físicas y estratégicas. También defendió el rendimiento de algunos jugadores cuestionados por la grada, asegurando que los cambios no estuvieron motivados por bajo desempeño.

Sobre la expulsión de Mastantuono, fue prudente: “No sé exactamente qué ocurrió, pero si el árbitro tomó esa decisión será por algo. Son situaciones que no pueden repetirse”.

Mirar hacia adelante

Pese a la segunda derrota consecutiva en Liga, Arbeloa insistió en mantener la calma. “Tenemos una gran plantilla y debemos seguir mejorando. Ahora toca pensar en el próximo partido y competir hasta el final”, concluyó.