La última salvajada de Rüdiger ante el Getafe y el VAR le libra de una dura sanción

El defensa alemán debió ser expulsado por su violenta acción con el jugador del Getafe Diego Rico

Corría el minuto 26, con 0-0 en el marcador en el Real Madrid-Getafe y a Antonio Rüdiger se le cruzó su cable de siempre. Y casi acaba fracturándole la mandíbula o amputándole el brazo a Diego Rico.

Innecesario y violento, a la misma par. Así fue el gesto o la acción que cometió el central madridista sobre el jugador azulino. Juzguen ustedes mismos según las imágenes que captó DAZN.

Pues bien, tras formarse una pequeña melé de jugadores en torno al colegiado, Alejandro Muñiz Ruiz, este reanudó el partido como si nada, sin castigo alguno, sin intervención del VAR y con todos los componentes del cuadro getafense incrédulos ante la pasividad del trío arbitral.

Sin ir más lejos, el autor del 0-1, Satriano, lo presenció muy de cerca y, en el descanso, fue tajante: "En vivo vi un rodillazo en la cara pero después la velocidad y eso no tengo ni idea". Y no se equivocó porque fue directo a la cara y tuvo suerte de que, al final, acabara dejándose caer, con la misma maldad, en la intersección del brazo con el hombro. Pero el rodillazo intencionado lo hubo.

Los expertos opinan sobre la acción de Rüdiger

"Es una acción que debió ser revisada en el VAR porque bajo mi punto de vista el defensa del Real Madrid tenía que haber sido expulsado por impactar con su rodilla en la cara de Rico", afirmó Pérez Burrull en el programa 'Marcador' de Radio MARCA.

Otro exárbitro, Iturralde González, ha comentado en la Cadena Ser lo siguiente: "Tarjeta roja para Rüdiger. Ya me vale con esa repetición. Es una agresión".

Vinicius cambia el Mundial

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, ha anunciado que en el próximo Mundial se expulsará a todo aquel que se tape la boca para provocar.

"Sencillamente, no lo entiendo. Si no tienes nada que ocultar, no te cubres la boca cuando dices algo. Así de simple", afirma Infantino en el medio británico Sky News. El máximo exponente de la FIFA lo ha dejado claro: si un futbolista se tapa la boca y se dirige a otro jugador, con presunción de que ha dicho algo ofensivo, se irá a la calle.

Esta 'Ley Vinicius', como podría ser conocida coloquialmente, se pondrá en marcha a partir del Mundial. Hasta dicha fecha, los actores de dichas ofensas podrían quedar libres de penas salvo que las cámaras, micrófonos o árbitros aseguren dichos actos racistas.

Eso sí, Infantino tampoco quiere ser tan drástico y dejará un resquicio para que la pena pueda quedar atenuada: "Tenemos que actuar y ser decisivos, y debe tener un efecto disuasorio. Quizá también deberíamos pensar no solo en castigar, sino también en permitir, de algún modo, cambiar nuestra cultura, permitiendo que los jugadores o quien haga algo se disculpe. Puedes hacer cosas que no quieres hacer en un momento de ira y luego disculparte, y entonces la sanción debería ser diferente, avanzar un paso más; quizá deberíamos pensar también en algo así".