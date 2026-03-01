Llega el Gran Derbi, la guerra afecta al deporte, el gran día de Lamine Yamal...así vienen las portadas

En el fútbol español este domingo es un día grande, más aún en Sevilla, pues Real Betis y Sevilla FC se miden en uno de los partidos del año; mientras que el mundo de deporte está en vilo por la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán

El fútbol español se prepara este domingo para uno de los grandes momentos del año, el Gran Derbi en el que Betis y Sevilla se miden en un partido que va más allá de momentos, jugadores y rivalidades. Todo ello se dirimirá en la capital hispalense esta tarde. Por otro lado y en lo que concierne al fútbol español, grandes victorias de Barça, con un estelar Lamine Yamal; y del Atlético de Madrid. Además, el mundo del deporte está en vilo tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán.

Todos los ojos miran a Sevilla

Día grande este domingo 1 de marzo en Sevilla, un día en el que la ciudad separa las dos mitades que le dividen en El Gran Derbi que enfrentará a Real Betis y al Sevilla FC en el Estadio de La Cartuja. Después de cuatro partidos sin perder, con 10 puntos de 15, llegan los verdiblancos; sólo una derrota en las cinco jornadas de la segunda vuelta para los blanquirrojos, con 8 de 15. Todo ello a las 18:30 en La Cartuja, cuando pese a que los momentos no tienen nada que ver entre los dos equipos, todo se va a igualar.

Lamine Yamal puede solo

El Barcelona logró este sábado un gran triunfo contra el Villarreal en LaLiga por 4 a 1. Una victoria que tuvo un claro protagonista en la figura de quien es casi sin lugar a dudas la gran estrella del equipo culé, Lamine Yamal. El extremo azulgrana de 18 años firmó un hat-trick, el primero de su carrera, y ya es el Pichichi del Barcelona. Entre el 10 y el gol de Lewandowski cercenaron las opciones del submarino amarillo, que un día más pincha ante uno de los grandes del campeonato liguero. Por otro lado, el Atlético de Madrid ganó 0-1 en Oviedo y se mantiene en la pugna.

El mundo en vilo

La operación 'Furia Épica' con la que Estados Unidos e Israel han atacado Irán, matando al Ayatolá Jaméini y provocando la reacción iraní, con ataques a Oriente Medio y el Golfo Pérsico incluidos, ha generado muchas reacciones en el deporte. La participación de Irán en el mundial está muy en duda, la Finalissima entre España y Argentina en Catar tampoco es segura, así como las diferentes competiciones a celebrarse en esa zona no se pueden dar por seguras. Como afectados directamente aparecen los equipos juveniles de Real Madrid y Valencia Basket, que iban a participar en un torneo juvenil de la Euroliga, que se ha cancelado.