Antonio Adán, ex de Betis y Real Madrid, pudo salir de Irán antes de que comenzaran los bombardeos: "He cogido uno de los últimos vuelos"

El portero español, a sus 38 años, está jugando en el Esteghlal FC de Irán. El guardameta ha contado que cree que ha podido salir del país en uno de los últimos aviones que han partido de Teherán. No han tenido tanta suerte otros españoles como Munir e Iván Sánchez

Antonio Adán, ex jugador del Real Betis, Real Madrid y Sporting Portugal entre otros equipos, es uno de los futbolistas profesionales españoles que se encuentran jugando en la liga de Irán la cual se ha detenido por culpa de los bombardeos que ha recibido ese país de parte de Israel y Estados Unidos. El portero, que a sus 38 años juega en el Esteghlal FC, ha explicado que ha podido salir en uno de los últimos aviones que han partido de la capital Teherán.

Antonio Adán ha explicado que ha contado con un poco de suerte para poder de salir de Irán ya que lo ha hecho en uno de los últimos aviones que han despejado. "Me ha pillado saliendo. Justo cuando comenzaba todo. Yo creo que han sido uno de los últimos vuelos que ha podido salir de Teherán y bueno justo me ha dado para salir de allí e ir a Madrid", ha dicho el guardameta, ya en Madrid, en una entrevista en Tablero Deportivo de Radio Nacional de España (RNE).

A continuación, ha detallado que cómo se han vivido los días previos en Irán antes de que comenzaran los bombardeos de Israel y Estados Unidos. "Es verdad que siempre hay noticias sobre posibles ataques durante estos meses y es cierto que el otro día nos dijeron: bueno, puede ser que estas 48 horas sean un poco decisivas. Finalmente ha sido hoy cuando ha comenzado todo el conflicto".

Munir El Haddadi e Iván Sánchez, otros dos jugadores españoles en Irán, intentan salir del país por carretera

Antonio Adán ha contado también que Munir El Haddadi o Iván Sánchez, otros dos jugadores españoles que están en Irán, están intentando salir por carretera del país al no haberles dado tiempo a tomar un avión. "A ellos no les ha dado tiempo a salir. Yo tenía el vuelo a las 6:30 con destino a Turquía y ellos iban a Dubái a las 9 y ya no han podido salir. Han tenido que salir por carretera. Es verdad que no he podido hablar más con ellos porque la comunicación e internet son de mala calidad. No me he podido comunicar con ellos pero sí sabemos, con la información que tenemos, que el viaje va a ser largo, porque son muchas horas hasta la frontera. Pero parece ser que es seguro".

Antonio Adán ha podido salir de Irán porque contaba con dos días libres después de haber jugado un partido esta misma semana con el Esteghlal FC. Por ahora, su regreso está pospuesto sin fecha de retorno. "Teníamos la vuelta para este mismo lunes. Obviamente no podemos volver porque el espacio aéreo está cerrado. Todavía no nos hemos podido comunicar con el club porque las comunicaciones no existen. Entendemos que todavía no podemos volver y, en estas condiciones, yo creo que la idea es no volver".