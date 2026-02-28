Así queda la clasificación de la Ligue 1 tras las victorias de PSG y Mónaco en la jornada 24 de la liga francesa

La jornada deja al PSG más sólido en el liderato, mientras el Mónaco se mantiene en la pelea por competiciones europeas. La Ligue 1 entra en su tramo decisivo con los favoritos cumpliendo y una lucha cada vez más intensa por las plazas continentales

La jornada 24 de la Ligue 1 confirmó la fortaleza del París Saint-Germain en lo más alto de la tabla y permitió al AS Mónaco dejar atrás su reciente decepción europea. Ambos conjuntos cumplieron con victorias importantes que marcan el pulso en la zona alta del campeonato francés.

El Mónaco pasa página tras Europa

El Mónaco, con presencia del español Ansu Fati, superó con solvencia al Angers (2-0) en el Estadio Louis II. Después de caer eliminado en el playoff de la Champions League frente al PSG, el conjunto del Principado necesitaba reencontrarse con la victoria para no perder terreno en la pelea por los puestos europeos.

La primera mitad fue espesa y con escasas oportunidades claras. Los monegascos monopolizaron la posesión, pero sin profundidad. De hecho, la ocasión más clara antes del descanso fue para el Angers, que desperdició un mano a mano tras una rápida contra que rozó el poste.

Tras la reanudación llegó el giro definitivo. Primero, una acción revisada por el VAR evitó la expulsión de Belkhdim. Poco después, el Mónaco abrió el marcador gracias a Folarin Balogun, que culminó un centro preciso al segundo palo. Apenas unos minutos más tarde, Simon Adingra, recién ingresado al terreno de juego, amplió la ventaja con un disparo potente tras una diagonal hacia el interior. Ansu Fati tuvo participación intermitente y fue sustituido en el minuto 72 sin ver portería. Con este triunfo, el Mónaco escala posiciones y se acerca a la zona europea.

El PSG impone su ley en Le Havre

Por su parte, el PSG consolidó su condición de líder al imponerse por la mínima al Le Havre (0-1). El equipo dirigido por Luis Enrique mostró superioridad durante gran parte del encuentro, aunque solo logró reflejarla en el marcador con un tanto de Bradley Barcola.

Tras varias rotaciones en el once inicial para dosificar esfuerzos tras la Champions, el conjunto parisino arrancó con ciertas imprecisiones. Sin embargo, el talento de Kang-In Lee comenzó a marcar diferencias. El surcoreano asistió con un centro medido a Barcola, quien firmó el único gol del partido con un certero cabezazo.

Antes del descanso, un tanto fue anulado por fuera de juego milimétrico, generando controversia. En la segunda mitad, el PSG buscó ampliar la renta con insistencia. Kvaratskhelia rozó el gol en varias ocasiones y Désiré Doué falló un penalti que pudo sentenciar el duelo, tras una gran intervención del guardameta Diaw.

Pese a la escasa diferencia en el marcador, el Le Havre apenas inquietó al campeón, que sumó tres puntos fundamentales para ampliar su ventaja al frente de la clasificación.

Así queda la clasificación de la Ligue 1 en la jornada 24