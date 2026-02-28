La rodilla de Fabián mantiene en vilo al PSG y a la Selección Española

La prolongada lesión de rodilla de Fabián Ruiz enciende las alarmas en el PSG y preocupa también a la selección española

El centrocampista español Fabián Ruiz deberá prolongar su ausencia en los terrenos de juego. El jugador del Paris Saint-Germain no compite desde el pasado 20 de enero y, según el último parte médico del club parisino, permanecerá al menos dos semanas más realizando trabajo específico para mitigar las molestias en su rodilla.

La noticia supone un nuevo contratiempo para el equipo dirigido por Luis Enrique, que atraviesa una fase de rendimiento irregular. Diversas opiniones en Francia apuntan a que el conjunto parisino aún no ha alcanzado el nivel esperado esta temporada. No obstante, conviene recordar que el curso anterior el PSG también atravesó un tramo discreto antes de convertirse, hacia finales de marzo, en un equipo prácticamente imparable.

Un vacío evidente en el centro del campo

La ausencia de Fabián no es menor. Considerado uno de los futbolistas más equilibrados de la plantilla, su capacidad para aportar en tareas defensivas y en la construcción ofensiva lo convierte en una pieza clave del engranaje táctico. Sin él, el PSG ha perdido fluidez, control y presencia en la medular.

Lo que inicialmente parecía una lesión de corto alcance se ha prolongado más de lo previsto. El internacional español ya supera el mes sin competir y podría acercarse a los dos, una situación que complica seriamente su presencia en la próxima Finalissima.

El club informó oficialmente que el jugador realizará un programa individualizado durante las próximas semanas para aliviar el dolor en la rodilla. Esta reevaluación médica confirma que la recuperación no avanza con la rapidez deseada.

Preocupación en la selección española

El calendario internacional añade un componente extra de inquietud. A solo unos meses del gran torneo del verano, el seleccionador Luis de la Fuente sigue de cerca la evolución de uno de sus habituales en las convocatorias. Fabián es considerado un fijo en los planes de la selección, y su falta de ritmo competitivo podría influir en su estado de forma.

La preocupación se amplifica porque no es el único contratiempo reciente para España. Otros internacionales han atravesado problemas físicos, lo que obliga al cuerpo técnico a mantenerse atento a cada actualización médica.

Luis Enrique pide paciencia y optimismo

En rueda de prensa, Luis Enrique reconoció que la situación no es sencilla. Explicó que algunas lesiones evolucionan con mayor rapidez, mientras que otras requieren más tiempo del esperado. En el caso de Fabián, el proceso está siendo más lento. El técnico admitió que perder durante tanto tiempo a un jugador de su importancia representa un problema significativo, aunque insistió en mantener una actitud optimista.

El entrenador también aprovechó para valorar el próximo cruce europeo frente al Chelsea en la Champions League. Se mostró satisfecho con el emparejamiento y destacó que competir ante uno de los equipos más fuertes de Inglaterra representa un desafío atractivo en la fase decisiva del curso.

Un calendario exigente y plazos ajustados

La prolongación de la baja de Fabián Ruiz obliga al PSG a reajustar su esquema en un momento clave de la temporada. La acumulación de partidos y la cercanía de compromisos determinantes hacen que cada ausencia pese el doble.

Por ahora, el mediocampista continuará con su plan de recuperación individual. Su regreso dependerá de la evolución de la rodilla y de la respuesta a las cargas de trabajo progresivas. Tanto el club como la selección aguardan noticias alentadoras, conscientes de que su presencia puede marcar la diferencia en los meses más decisivos del año.