El PSG blinda a João Neves hasta 2030

El PSG refuerza su proyecto asegurando la continuidad de João Neves y avanzando en varias renovaciones clave

En un vestuario repleto de estrellas como el del Paris Saint-Germain, no todos los protagonistas ocupan portadas. Sin embargo, la importancia de João Neves dentro del proyecto de Luis Enrique es indiscutible. Según informó el diario Le Parisien, el centrocampista portugués ampliará su contrato una temporada más, extendiendo su vínculo hasta 2030 y reforzando así su peso en el futuro del club parisino.

Con apenas 21 años, el exjugador del Benfica se ha consolidado como una pieza clave en la medular. Su renovación responde a una estrategia clara: blindar a los futbolistas que sostienen el nuevo ciclo deportivo tras el éxito reciente, incluido el histórico triplete logrado la pasada campaña.

Una inversión que ya da frutos

Cuando el PSG desembolsó 60 millones de euros más variables por Neves en 2024, la operación generó ciertas dudas. Procedente del SL Benfica, el mediocentro aterrizó en París con un salario modesto dentro de la escala salarial del club. Hoy, esa cifra había quedado desactualizada ante su rendimiento sobresaliente.

Bajo la dirección de Luis Enrique, el portugués ha mostrado una combinación de inteligencia táctica, despliegue físico y madurez competitiva poco habitual en jugadores de su edad. Compartiendo línea con futbolistas como Vitinha, Fabián Ruiz y Warren Zaïre-Emery, Neves se ha convertido en un elemento intocable para el técnico asturiano.

Incluso ha demostrado polivalencia, llegando a ocupar el lateral derecho cuando Achraf Hakimi estuvo lesionado, gesto que el entrenador elogió públicamente.

Campos acelera las renovaciones

El director deportivo Luis Campos ha sido el principal impulsor de esta ampliación contractual. El acuerdo contempla una mejora salarial acorde al nuevo estatus del jugador y sigue la línea aplicada recientemente con Willian Pacho, quien también extendió su contrato hasta 2030.

La intención es clara: evitar tentaciones externas y consolidar un bloque joven con proyección. En los últimos meses, medios españoles habían vinculado a Neves con el Real Madrid CF, siempre atento a centrocampistas de élite capaces de marcar diferencias. No obstante, en el Parque de los Príncipes consideran su salida prácticamente imposible.

Otras carpetas abiertas en París

El PSG también avanza en la continuidad de otros nombres importantes. La renovación de Fabián Ruiz estaría cerrada, mientras que el central Lucas Beraldo se encuentra bien encaminado para ampliar su vínculo. En paralelo, las conversaciones con Bradley Barcola continúan, ante el interés creciente desde la Premier League.

Distinta es la situación de Senny Mayulu. El joven talento francés, cuyo contrato expira próximamente, mantiene negociaciones estancadas debido a sus exigencias salariales, superiores a las de algunos compañeros con mayor jerarquía en el equipo. Aunque el club le ha presentado una propuesta de ampliación, aún no hay respuesta definitiva.

Números que respaldan su crecimiento

En el plano estadístico, João Neves atraviesa su temporada más productiva en la Ligue 1, con cinco goles anotados hasta el momento, además de contribuciones en la Champions League que elevan su cifra total a seis tantos. Son registros que consolidan su evolución y justifican plenamente la apuesta del club.

Con esta renovación, el PSG garantiza la continuidad de una de sus piezas fundamentales en el centro del campo. Luis Enrique, por su parte, asegura estabilidad en una zona estratégica mientras el proyecto parisino sigue apostando por juventud, talento y ambición a largo plazo.